Зірка вирішила показати, що абсолютно ні на нікого не звертає уваги

Російська балерина Анастасія Волочкова постійно дивує публіку новими фотографіями в Instagram

Здавалося б, уже нічим вразити користувачів мережі, але артистці вдається це робити раз за разом, пише Рoliteka.net.

Так, всього кілька хвилин тому Волочкова постала перед своїми підписниками, здається, абсолютно голою. Жінка прикрила інтимні місця руками і ногами. Завершила настільки відвертий образ біла моряцька кепочка і копиця рожевих волосся, яка стирчала з-під неї.

Зірка позувала на ліжку, демонструючи струнке тіло і рівні ноги.

Позаду виднілися скляні двері на балкон і шматок блакитної води.

В пості Анастасія повідомила, що дуже щаслива перебувати "в красі" і не думати про те, що думають або говорять люди, яких ніколи не бачила в житті.

"Вони вважають можливим пліткувати, засуджувати і виливати заздрісну жовч, при цьому не маючи можливостей дозволити собі те, що ми дозволяємо.🙏", - написала балерина.

За її словами, такі люди виявляють свою ницість і ущербність.

"Бажаю вам радості і перебування в любові і свободі, як роблю я.🌺😊❤️🌴🌲 Я потопаю в морі щастя!🙏 І з вами ділюся позитивними емоціями.🙏", - підкреслила Волочкова.

В кінці артистка повідомила, що достойні оцінять її вчинки, але при цьому ніхто не повинен давати їй оцінки і говорити, в чому їй плавати і як відпочивати.

"Це ми вирішимо самі😉 Важливо, щоб було з ким!😊 А в мене завжди є з ким💪😊❤️🌺💃 Цього і не можуть пробачити недолюблені тітки", - написала Анастасія.

За 15 хвилин пост Волочкової зібрав понад 2500 лайків та багато коментарів.

"Блін насмішили реально про пальто, хай заздрять мовчки", "Тільки ви тільки й робите, що думаєте, що думають і пишуть про вас люди, яких ви ніколи не бачили в житті", "найцікавіше не видно", "Поза закритої людини😁", "якби я Була в такій красі. Мені ніколи було б писати пости в Instagram 😁", "Ви дууже гарна, чарівна жінка,і по душі теж думаю душена людина", "У вас донька росте Вам не соромно перед нею", "Господи, Анастасія, якщо ви щасливі, то насолоджуйтесь в тиші, а не виставляючи свої шпагати на всю країну...", - написали користувачі мережі.

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