Звезда решила показать, что совершенно ни на никого не обращает внимания

Российская балерина Анастасия Волочкова постоянно удивляет публику новыми фотографиями в Инстаграм

Казалось бы, уже нечем поразить пользователей сети, но артистке удается это делать раз за разом, пишет Рoliteka.net.

Так, всего несколько минут назад Волочкова предстала перед своими подписчиками, кажется, совершенно обнаженной. Женщина прикрыла интимные места руками и ногами. Завершила столь откровенный образ белая моряцкая кепочка и копна розовых волос, которая торчала из-под нее.

Звезда позировала на кровати, демонстрируя стройное тело и ровные ноги.

Позади виднелась стеклянная дверь на балкон и кусок голубой воды.

В посте Анастасия сообщила, что очень счастлива находиться "в красоте" и не думать о том, что думают или говорят люди, которых никогда не видела в жизни.

"Они считают возможным судачить, осуждать и изливать завистливую желчь, не имея при этом возможностей позволить себе то, что позволяем мы.🙏", - написала балерина.

По ее словам, такие люди проявляют свою низость и ущербность.

"Желаю вам радости и пребывания в любви и свободе, как поступаю я.🌺😊❤️🌴🌲 Я утопаю в море счастья!🙏 И с вами делюсь позитивными эмоциями.🙏", - подчеркнула Волочкова.

В конце артистка сообщила, что достойные оценят ее поступки, но при этом никто не должен давать ей оценки и говорить, в чем ей плавать и как отдыхать.

"Это мы решим сами😉 Важно, чтобы было с кем!😊 А у меня всегда есть с кем💪😊❤️🌺💃 Этого и не могут простить недолюбленные тети", - написала Анастасия.

Всего за 15 минут пост Волочковой собрал более 2500 лайков и много комментариев.

"блин насмешили реально про пальто, пусть завидуют молча", "Только вы только и занимаетесь, что думаете, что думают и пишут о вас люди, которых вы никогда не видели в жизни", "Самое интересное не видно", "Поза закрытого человека😁", "Была бы я в такой красоте. Мне некогда было бы писать посты в Инстаграм 😁", "Вы оочень красивая, обаятельная женщина,и по душе тоже думаю душевный человек", "У вас дочка ростет Вам не стыдно перед ней", "Господи, Анастасия, если вы счастливы, то наслаждайтесь в тишине, а не выставляя свои шпагаты на все страну...", - написали пользователи сети.

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