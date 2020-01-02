66-річна зірка серіалу "Свати" Тетяна Кравченко зайнялася власним здоров'ям

Як передає Politeka.net, актриса, яка зіграла Валюху в "Сватах", здивувала новорічним привітанням у своєму мікроблозі в Instagram. Вона постала в червоному спортивному костюмі на лижах в лісі. Здоровий рум'янець на щоках і цілеспрямований погляд артистки говорять про те, що вона налаштована рішуче змінити своє життя з нового року і впритул зайнятися собою.

"З Новим роком, мої дорогі! Будьте щасливі і цінуйте кожен момент Вашого життя 💋🎆", - підписала кадр Кравченко.

Такого "повороту", очевидно, шанувальники від неї не чекали. Адже раніше в мережі ходили чутки, що актрису помічали на публіці в нетверезому вигляді. Фолловери похвалили артистку за сміливе перетворення, а також привітали у відповідь.

"З Новим Роком вас, дорога, улюблена актриса , і позитивна людина! Яка гарна ⛷ 👍



"В здоровому тілі, здоровий дух 😍😘Любимо Вас ❤️"

"Яка ви молодець👌спортсменка✌"

"Тетяна, з Новим роком! Ви неперевершена! Подивилася фільм "Смішне життя" і знову у Вас закохалася. Ви гарна, Актриса!"

"Зимова ягода👏"

Раніше ми повідомляли, Кравченко поділилася у соцмережі акторською мудрістю: «Хорошому актору не заважає навіть найблискучіший режисерський задум…».

Саме так зірка підписала знімок, на якому постала в розкішному образі. Коментуючі засипали актрису компліментами:

«Ви чудова актриса», «Красива жінка, талановита артистка й чудова людина! Міцного Вам здоров'я, творчих успіхів та сімейного благополуччя. Нових хороших ролей!», «Ви - чудова актриса! Спасибі за Вашу роботу! Вона чудова!», «Яка ж вона очаровашка, подивишся і вже настрій піднімається», «Господи, який же у вас погляд і усмішка! без насмішки Джоконда відпочиває. Щастя вам».

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