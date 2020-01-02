Настя показала свій ефектний святковий образ, а заодно поділилася планами на наступний рік

Знаменита українська співачка Настя Каменських розбурхала шанувальників новими кадрами, які опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram

Настя Каменських активно веде свою сторінку в Instagram, ділиться фотографіями та відео зі свого повсякденного життя.

Українська співачка Настя Каменських, яка зараз виступає під творчим псевдонімом NK, продовжує радувати шанувальників новими піснями і кліпами, пише Рoliteka.net.

Цього разу Настя показала свій ефектний святковий образ, а заодно поділилася в Instagram планами на наступний рік. На фото зірка позує в оксамитовому міні-топі темно-синього кольору з пікантним декольте і одним оголеним плечем. Сережки-висульки, красива зачіска і яскравий макіяж доповнюють елегантний лук артистки. Головною родзинкою образу ж стали брюки із завищеною талією.

«Я загадала, що мій 2020 буде казковим, добрим, феєричним, наповнений новими цікавими викликами👋👌 А ви яким загадали ваш 2020?💋🎄#newyear #plansfor2020 #nk #happyholidays», – написала Настя під постом.

Шанувальники не пройшли повз публікації:

«😍😍😍, З Новим Роком красуня,бажаю тобі найкращого, взаємної любові без межі ,міцного здоров'я», «Що загадувати коли це марно», «Красуня😍😍❤️❤️найкраща в світі😍😍🔥🔥🔥🔥», «Успішним, добрим, наповнений щастям і любов'ю 🧡.», «Ти ж розумієш, що тепер **р там ночував? 🙄», «Просто щоб був краще попереднього)».

Також артистка продемонструвала досить сміливий і незвичайний образ. Для фіналу зйомок співочого шоу «Х-фактора» зірка вибрала пікантний вбрання, яке вигідно підкреслило її схудлу фігуру.

Артистка продемонструвала досить сміливий і незвичайний образ. Для фіналу зйомок співочого шоу «Х-фактора» зірка вибрала пікантний вбрання, яке вигідно підкреслило її схудлу фігуру.

Так, Настя блиснула формами в мереживній боді, розшитим камінням і доповненим чорного кольору накидкою. Свій вражаючий образ артистка доповнила блискучим макіяжем, а волосся зібрала в ефектний кінський хвіст.

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