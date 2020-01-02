Настя показала свой эффектный праздничный образ, а заодно поделилась планами на наступивший год

Знаменитая украинская певица Настя Каменских взбудоражила поклонников новыми кадрами, которые опубликовала на своей странице в социальной сети Инстаграм

Настя Каменских активно ведет свою страницу в Instagram, делится фотографиями и видео со своей повседневной жизни.

Украинская исполнительница Настя Каменских, которая выступает сейчас под творческим псевдонимом NK, продолжает радовать поклонников новыми песнями и клипами, пишет Рoliteka.net.

В этот раз Настя показала свой эффектный праздничный образ, а заодно поделилась в Instagram планами на наступивший год. На фото звезда позирует в бархатном мини-топе темно-синего цвета с пикантным декольте и одним оголенным плечом. Сережки-висюльки, красивая укладка и яркий макияж дополняют элегантный лук артистки. Главной изюминкой образа же стали брюки с завышенной талией.

«Я загадала, что мой 2020 будет сказочным, добрым, фееричным, наполнен новыми интересными вызовами👋👌 А вы каким загадали ваш 2020?💋🎄#newyear #plansfor2020 #nk #happyholidays», – написала Настя под постом.

Поклонники не прошли мимо публикации:

«😍😍😍, С Новым Годом красавица,желаю тебе самого лучшего, взамной любви без грани ,крепкого здоровья», «Что загадывать когда это бесполезно», «Красавица😍😍❤️❤️самая лучшая в мире😍😍🔥🔥🔥🔥», «Успешным, добрым, наполнен счастьем и любовью 🧡.», «Ты же понимаешь, что теперь **р там ночевал? 🙄», «Просто чтоб был лучше предыдущего)».

Также артистка продемонстрировала достаточно смелый и необычный образ. Для финала съемок песенного шоу «Х-фактора» звезда выбрала пикантный наряд, который выгодно подчеркнул ее похудевшую фигуру.

Артистка продемонстрировала достаточно смелый и необычный образ. Для финала съемок песенного шоу «Х-фактора» звезда выбрала пикантный наряд, который выгодно подчеркнул ее похудевшую фигуру.

Так, Настя блестнула формами в кружевном боди, расшитым камнями и дополненным черного цвета накидкой. Свой впечатляющий образ артистка дополнила блестящим макияжем, а волосы собрала в эффектный конский хвост.

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