Світлана Лобода поділилася новими кадрами свого новорічного виступу у відвертому вбранні

Популярна українська співачка, яка останнім часом живе і працює в Росії, любить радувати своїх шанувальників відвертими і досить незвичайними образами. Як повідомляє Politeka, на своїй сторінці в Instagram співачка поділилася кадрами зі своєю оригінальної новорічної зйомки.

На них співачка позує в порожньому вагоні метро у своєму стильному сценічному вбранні. На ній короткий блискучий топ з рукавами і міні-спідниця незвичайного фасону з золотим оздобленням. Образ доповнюють високі золоті чоботи.

«Зйомки новорічного вогника на сингл НОВИЙ РИМ проходили пізно вночі. Ми забігли в поїзд і за два дубля зняли всі синхрони! Це було круто! Люблю, коли люди горять ..на виході це завжди читається», - пише Лобода.

Її шанувальники сприйняли новорічний образ співачки з великим захопленням.

«Хтивість рулить», «Вся сім'я денсила під Вас», «Вогонь, іноді останній потяг, стає найголовнішим і значущим», «Малятко Lo синонім пристрасті», «ПРОСТО ШИКАРНО! Це виглядало як кліп, а ваші танці... просто bon appetit», «Приголомшливе видовище!!! Такий потужний заряд енергії!», «Світлана ви надихаєте, завжди нова і несподівана», - пишуть люди.

Раніше ми писали про те, що Лобода вирішила показати кращі кадри зі свого виступу. Так, співачка розмістила серію знімків, на яких показала новий екстраординарний вбрання.

Як видно, перед камерою Лобода з'явилася в синьому блискучому костюмчику, який складається з крихітної спіднички – вона скріплена декоративними ланцюжками по боках, та такого ж крихітного топа з об'ємними елементами на плечах. На голові зірки величезна капелюх, яку фолловери назвали торшером, так вона на нього схожа.

При цьому на основній сторінці зірки, під схожим постом, шанувальники не залишилися байдужі і обговорювати нову публікацію артистки. Комусь подобається її образ, а інші жартують, що не вистачило тканини на нормальне вбрання.

Нагадаємо, Лобода однією ганчірочкою прикрила сороміцькі місця заради пікантних фото.

Як повідомляла Politeka, Лобода влаштувала гаряче шоу у провокаційному вбранні.

Також Politeka писала, що Лобода показала всю себе прямо в метро, оцінили не всі.