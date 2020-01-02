Светлана Лобода поделилась новыми кадрами своего новогоднего выступления в дерзком наряде

Популярная украинская певица, которая в последнее время живет и работает в России, любит радовать своих поклонников откровенными и довольно необычными образами. Как сообщает Politeka, на своей странице в Инстаграм певица поделилась кадрами из своей оригинальной новогодней съемки.

На них певица позирует в пустом вагоне метро в своем стильном сценическом наряде. На ней короткий блестящий топ с рукавами и мини-юбка необычного фасона с золотой отделкой. Образ дополняют высокие золотые сапоги.

«Сьемки новогоднего огонька на сингл НОВЫЙ РИМ проходили поздней ночью. Мы забежали в уходящий поезд и за два дубля сняли все синхроны! Это было круто! Люблю, когда люди горят ..на выходе это всегда читается», - пишет Лобода.

Ее поклонники восприняли новогодний образ певицы с большим восторгом.

«Похоть рулит», «Вся семья дэнсила под Вас», «Огонь, иногда последний поезд, становится самым главным и значимым», «Малышка Lo синоним страсти», «ПРОСТО ШИКАРНО! Это выглядело как клип, а ваши танцы... просто bon appetit», «Потрясающее зрелище!!! Такой мощный заряд энергии!», «Светлана вы вдохновляете, всегда новая и неожиданная», - пишут люди.

Ранее мы писали о том, что Лобода решила показать лучшие кадры со своего выступления. Так, певица разместила серию снимков, на которых показала новый экстраординарный наряд.

Как видно, перед камерой Лобода появилась в синем сверкающем костюмчике, который состоит из крошечной юбочки – она скреплена декоративными цепочками по боках, и такого же крошечного топа с объемными элементами на плечах. На голове звезды огромная шляпа, которую фолловеры назвали торшером, так она на него похожа.

При этом на основной странице звезды, под похожим постом, поклонники не остались равнодушны и обсуждать новую публикацию артистки. Кому-то ее образ нравится, а другие шутят, что не хватило ткани на нормальный наряд.

Напомним, Лобода одной тряпочкой прикрыла срамные места ради пикантных фото.

Как сообщала Politeka, Лобода устроила горячее шоу в провокационном наряде.

Также Politeka писала, что Лобода показала всю себя прямо в метро, оценили не все.