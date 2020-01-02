Співачка Лоліта Мілявська і шоумен Олександр Цекало в свій час були чарівною парою, за якою стежив увесь простір СНД

Як передає Politeka.net, незважаючи на те, що вони вже давно розлучилися (після 10 років спільного життя і 2 років шлюбу) та пішли, як кажуть, своєю дорогою, шанувальники все не вгамовуються.

Так, на сторінках фан-груп час від часу спливають пікантні кадри з Лолою і Сашком. На одному з таких фото, знятому скоріш за все в кінці 1990-х, Мілявська здивувала відвертим вбранням. Вона постала в прозорій сукні тілесного кольору, прикрашеному вишивкою. Примітно, що на артистці немає бюстгальтера і груди при цьому прикривають лише вишиті квіти. Цекало стоїть поруч і дивиться закоханими очима, повернувши до неї голову.

Користувачі мережі не змогли пройти повз жаркого знімка і залишили кілька комментаниев.

"Яка гарна Лоліта!Сексуальна!"

"Яке сміливе плаття🎆"

"А як ми вас любили"

Раніше ми повідомляли, Лоліта показала, як зустріла новий 2020-й рік. Сталося це в гримерці з її колективом. Артистка і всі причетні до шоубізнесу, з келихами і стаканчиками, записали коротеньке відео, де піднімають тост за все хороше, що має обов'язково збутися в новому році.

Шанувальники артистки здивувалися її розкутості і незвичайним зовнішнім виглядом. Вона з'явилася в чорному спортивному костюмі: крім білих смуг в ньому також були присутні вставки з прозорої тканини (як бачимо, роки йдуть, а Лола не зраджує собі і як і раніше любить все "прозоре").

"Ось так, по-домашньому, як звично, ми з колективом зустріли Новий Рік!! Для мене це завжди було Гарним продовженням у всьому!!! Всім чудового настрою і Любові!!!! 🙌🧚🦋⛄", - підписала відео Лоліта.

Коментуючі розсипалися в компліментах:

"Який класний костюм 😊"

"Лола яка ти класна ♥️"

"Шикарна жінка ❤️"

"Відмінно виглядаєте, 5 балів"

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