"А можна мені таку ж талію?"

29-річна українська телеведуча Олена-Крістіна Лебідь, кохана екс-віце-прем'єра Павла Розенка, здивувала фото на пустельному пляжі

Як передає Politeka.net, дівчина поділилася у своєму мікроблозі в Instagram свіжим знімком з відпочинку. Вони разом з Розенкомвирушили кудись в теплі краї. Олена-Христина як раз просить шанувальників під кадром вгадати країну.

Так, на знімку Лебідь схопилася рукою за поперечину тіньового навісу і повисла. На ній купальник чорного кольору з обробкою світлого відтінку. В очі відразу впадає сильна худоба відомої українки. Талія здається настільки тонкою, що її можна обхопити пальцями.

Лебідь зізналася, що на відпочинку за кордоном схудла ще больше. Вона веган - а знаходиться в "м'ясній" країні. Дівчина жартома, повідомила, що збирається їсти вже помаду.

"2-е січня - мінус кілограм 🙉 Вегану в м'ясній країні - торба🤪🤪🤪 Скоро почну їсти ванільну помаду🙈🙈🙈😂😂😂💄💄💄 Хто вгадає, яка країна - підписка і лайк 👍👍👍💝🥰", - повідомила Лебідь.

Коментуючі здивувалися, наскільки схудла Олена-Крістіна, при цьому відзначають, що все одно вона красива.

"Красуня💖💖💖🌸💖💖💖"

"Худишкааа😻"

"господи, яка ж ви худа"

"😻 дуже красива"

"Ти найкраща😘"

"А можна мені таку ж талію?"

"Хммммм 🤔а скільки ти важиш ?" - "ну Кріс говорила, що 43,але я вже не впевнена"

"Господи,Крістіна!"

Раніше ми повідомляли, Лебідь і її коханий Розенко поділилися жарким знімком з пляжу. Вони притулилися один до одного щоками.

Фото і пост в цілому телеведуча присвятила Новому року: "Так як ялинку з ресепшна притягти в море не дозволили, доведеться зізнатися: настрій не залежить від гірлянд, воно у нас всередині 🤩🤩🤩💃🥳🥳🥳 Н❤️вий р❤️к вже на носі!🤩🤩🤩 Так нехай у КОЖНОГО в цьому році всередині розквітне ❤️❤️❤️❤️❤️ І тоді там точно засяють гірлянди, феєрверки і цілий Всесвіт Щастя 🎇😍💝💝💝 З Наступаючим 2❤️2❤️, друзі!❤️🎄🎉🥳💝".

Нагадаємо, наречена Розенко засвітила зайве в костюмі для рольових ігор, пікантне фото: «Ні краплі сорому».

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