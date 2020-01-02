"А можно мне такую же талию?"

29-летняя украинская телеведущая Елена-Кристина Лебедь, возлюбленная экс-вице-премьера Павла Розенко, удивила фото на пустынном пляже

Как передает Politeka.net, девушка поделилась в своем микроблоге в Инстаграм свежим снимком с отдыха. Они вместе с Розенко отправились куда-то в теплые края. Елена-Кристина как раз просит поклонников под кадром угадать страну.

Так, на снимке Лебедь схватилась рукой за перекладину теневого навеса и повисла. На ней купальник черного цвета с отделкой светлого оттенка. В глаза сразу же бросается сильная худоба известной украинки. Талия кажется настолько тонкой, что ее можно обхватить пальцами.

Лебедь призналась, что на отдыхе за границей похудела еще больше. Она веган - а находится в "мясной" стране. Девушка, шутя, сообщила, что собирается есть уже помаду.

"2-е января - минус килограмм 🙉 Вегану в мясной стране - торба🤪🤪🤪 Скоро начну есть ванильную помаду🙈🙈🙈😂😂😂💄💄💄 Кто угадает, какая страна - подписка и лайк 👍👍👍💝🥰", - сообщила Лебедь.

Комментирующие поразились, насколько отощала Елена-Кристина, при этом отмечают, что все равно она красивая.

"Красотка💖💖💖🌸💖💖💖"

"Худышкааа😻"

"господи какая же вы худая"

"😻 очень красивая"

"Ты лучшая😘"

"А можно мне такую же талию?"

"Хммммм 🤔а сколько ты весишь ?" - "ну Крис говорила, что 43,но я уже не уверена"

"Господи,Крістіна!"

Ранее мы сообщали, Лебедь и ее возлюбленный Розенко поделились жарким снимком с пляжа. Они прижались друг к другу щеками.

Фото и пост в целом телеведущая посвятила Новому году: "Так как ёлку с ресепшна притащить в море не разрешили, придётся признаться: настроение не зависит от гирлянд, оно у нас внутри 🤩🤩🤩💃🥳🥳🥳 Н❤️вый г❤️д уже на носу!🤩🤩🤩 Так пусть у КАЖДОГО в этом году внутри расцветёт ❤️❤️❤️❤️❤️ И тогда там точно засияют гирлянды, фейерверки и целая Вселенная Счастья 🎇😍💝💝💝 С Наступающим 2❤️2❤️, друзья!❤️🎄🎉🥳💝".

Напомним, невеста Розенко засветила лишнее в костюме для ролевых игр, пикантное фото: «Ни капли стыда».

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