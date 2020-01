Українські зірки розповіли про те, як звикли святкувати Різдво

Як пише РБК-Україна, 7 січня телеканал 1+1» покаже телеверсію грандіозного концерту «Різдвяна історія з Тіною Кароль», який нещодавно пройшов у Палаці спорту в Києві. У ньому взяли участь багато популярні українські артисти.

За лаштунками шоу зірки розповіли про те, що для них самих означає Різдво. Так, Тіна Кароль зізналася, що вірить у диво Різдва і магічні традиції, пов'язані із Святвечором.

«Диво Різдва - це коли ми збираємось родиною вдома. Ми вимикаємо світло, сидимо при свічках і в затишку вогників каміна. Співаємо, їмо кутю. Знаєте, я можу рік бути на дієті, але кутю на Різдво обов'язково з'їм. Це правило», - розповіла співачка.

Її колега по сцені Надя Дорофєєва зазначила, що створює неповторну різдвяну атмосферу за допомогою новорічних фільмів і музики.

«Різдвяний настрій мені дарують фільми «Один будинки», «Реальна любов», «Привіт родині», серіал «Друзі», особливо епізод про Новий рік. Наприклад, Вова обожнює дивитися «Іронію долі» і змушує мене дивитися. Мій чоловік де-то з першого грудня включає будинку пісні з новорічним та різдвяним настроєм. А оскільки в цьому році ми переїхали в заміський будинок, настрій у нас дуже святковий. Мій різдвяний муд - це Mariah Carey - All I want for Christmas is you», - розповіла виконавиця.

У свою чергу, її партнер по дуету «Час і Скло» Позитив розповів, що святкує Різдво з родиною, бо на Новий рік йому, як і іншим артистам, доводиться працювати.

У сімейному колі святкує Різдво і MONATIK. Він звернув увагу на те, що його сім'я при цьому з кожним роком стає все більше.

«Ми святкуємо Різдво у сімейному колі - за столом збирається вся наша дружна сім'я, яка з кожним роком стає все більше і більше», - розповів артист.

