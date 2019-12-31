За последние годы Оля Полякова, Светлана Лобода, Надя Дорофеева и другие звезды успели сильно измениться

Ничто не остается вечным. Так и звезды регулярно меняют свой образ, а некоторые стали заметно старше. Politeka сделала подборку ярких звезд украинской эстрады.

Наталья Могилевская уже давно известна украинской аудитории. Она начала сольную карьеру еще в 1995 году. В 1997 году Наталья выпустила свой первый альбом "Ла-ла-ла", который купили более миллиона человек.

Оля Полякова вроде не так давно появилась на экранах страны, но не все так просто. Как оказалось, певица ведет публичную активность с 2000-х годов. Она тогда записала первый альбом "Приходи ко мне", а также сняла позднее видеоклип на песню "Так не бывает".

Маша Ефросинина начала свою карьеру в далеком 1998 году на "Первом Национальном". А настоящая известность пришла к звезде после "Подъема" на "Новом канале".

Надежда Дорофеева впервые появилась на публике в 2005 году, когда ее заметили на "Золотом голосе России". Сначала певица пела в группе "М. Ч. С.", а потом обрела популярность благодаря группе "Время и Стекло".

Анна Седокова в 2000-м году прошла кастинг в группу, которая в 2002 получила название "ВИА Гра". Но изначально ее кандидатуру отклонили, так как ей было всего 17 лет, а уже в 2002 приняли в коллектив. Благодаря уже легендарной группе "ВИА Гра" Седокова и получила свою известность.

Светлана Лобода начала карьеру в 2001 году. Изначально певица выступала в роли солистки клубного джаз-бренда, а потом появилась в группе "Капучино". Немного позднее, в 2004 году, знаменитость попала в группу ВИА Гра, но очень быстро с нее вышла.

В 2009 году Светлана прошла отбор Евровидения и выступила на мировом конкурсе, где ей удалось занять только 12-е место.

Напомним, Полякова стала на колено и сделала предложение Каменских

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