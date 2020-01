Украинские звезды рассказали о том, как привыкли праздновать Рождество

Как пишет РБК-Украина, 7 января телеканал 1+1» покажет телеверсию грандиозного концерта «Рождественская история с Тиной Кароль», который недавно прошел во Дворце спорта в Киеве. В нем приняли участие многие популярные украинские артисты.

За кулисами шоу звезды рассказали о том, что для них самих значит Рождество. Так, Тина Кароль призналась, что верит в чудо Рождества и магические традиции, связанные с Сочельником.

«Чудо Рождества - это когда мы собираемся семьей дома. Мы выключаем свет, сидим при свечах и в уюте огоньков камина. Поем, едим кутью. Знаете, я могу год быть на диете, но кутью на Рождество обязательно съем. Это правило», - рассказала певица.

Ее коллега по сцене Надя Дорофеева отметила, что создает неповторимую рождественскую атмосферу при помощи новогодних фильмов и музыки.

«Рождественское настроение мне дарят фильмы «Один дома», «Реальная любовь», «Привет семье», сериал «Друзья», особенно эпизод про Новый год. Например, Вова обожает смотреть «Иронию судьбы» и заставляет меня смотреть. Мой муж где-то с первого декабря включает дома песни с новогодним и рождественским настроением. А поскольку в этом году мы переехали в загородный дом, настроение у нас очень праздничное. Мой рождественский муд - это Mariah Carey - All I want for Christmas is you», - рассказала исполнительница.

В свою очередь, ее партнер по дуэту «Время и Стекло» Позитив рассказал, что празднует Рождество с семьей, так как на Новый год ему, как и другим артистам, приходится работать.

В семейном кругу празднует Рождество и MONATIK. Он обратил внимание на то, что его семья при этом с каждым годом становится все больше.

«Мы Рождество празднуем в семейном кругу - за столом собирается вся наша дружная семья, которая с каждым годом становится все больше и больше», - рассказал артист.

