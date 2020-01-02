Певица показала в Инстаграм кадр, на котором позирует в чувственном и нежном образе

Популярная певица Тина Кароль в последнее время не перестает удивлять фанатов своими снимками и видео на странице в Инстаграм

Певица очень часто делится с поклонниками не только постановочными снимками и яркими кадрами из фотосессий, но еще и цитатами, размышлениями и важными замечаниями.

Однако в этот раз на странице звезды в социальной сети Инстаграм появился пикантные кадры, на котором артистка решила показать себя в невероятном образе, сообщает Politeka.

В этот раз певица показала в Инстаграм кадр, на котором позирует в чувственном и нежном образе. На фото, которое появился в аккаунте звезды, она позирует в необычном стиле. Ее волосы красиво уложены, а на лице легкий макияж.

Черное платье Тины дополнено множеством камней и бусин, подчеркнувших ее фигуру и пикантное декольте, демонстрирующее, что звезда вышла на сцену без лифчика. Отметим, пользователи сети пришли в восторг от увиденного милого образа звезды.

Ранее также артистка поразила всех нежным выступлением в финале шоу «Х-Фактора», представив серию фото в разделе Стори. Сама артистка исполнила множество своих хитов, сменив во время концерта сразу несколько образов.

Сначала Кароль вышла на сцену в рубашке, под которой был соблазнительный зеленый комбинезон..

Также артистка поделилась серией необычных кадров.

«Поп-дива Тина Кароль выпускает парфюм своего имени. Аромат получил название Tina by Tina Karol. Созданные из любимых парфумерных нот певицы, духи Тины Кароль - это нежный цветочный аромат.

На стартовой ноте доносится яблоко и свежий мандарин, на смену приходит нота сердца весенний ландыш, а после раскрывается тональность чайной розы. Финал составлен из восточных нот во главе с пачули, мускуса и витивера», – сказано на странице Тины.

При этом сама звезда отмечает, что хотела создать тот аромат, который бы нравился самим девушкам, а девушки «одетые» в этот парфюм нравились бы своим вторым половинкам.

Напомним, Кароль взорвала сеть откровенным образом

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