Украинская певица Тина Кароль поделилась фото с Юлией Саниной, солисткой группы "The Hardkiss"

На фото певицы обнимаются. На снимке, который опубликовала Тина, девушки закрыли глаза и по улыбке Юлии можно понять, что знаменитости получают удовольствие. Кароль нежно обняла Санину. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

На снимке, который опубликовала Юлия, певицы тоже обнимают друг дружку, но уже смотрят вперед. Для выступления артистки использовали черные наряды со стразами.

Фанаты успели оставить несколько комментариев под фото:

"Котики", "Мурашечный дуэт", "Бусики", "Зачем мужчины, если есть женщины. Моя гетеросексуальность без вести пропала", "Малышки", "Любимка".

Сообщалось, что Тина Кароль показалась в привлекающем внимание виде.

Так на новом опубликованном фото, артистка держит в руках елочное украшение и красуется в изумрудном платье с вырезом в районе ее плеча. Алая помада, классическая укладка «волна» и лучезарная улыбка – Тина Кароль, как обычно, во всеоружии.

Тина Кароль частенько, в последнее время, радует фанатов откровенными фотографиями и выходами на сцену. Так, в частности, канун Нового года она спела свой хит "Иди на жизнь" на Вечере премьер с Катей Осадчей.

Сообщалось, что популярная певица Тина Кароль в последнее время не перестает удивлять фанатов своими снимками и видео на странице в Инстаграм.

В этот раз артистка поразила всех нежным выступлением в финале шоу «Х-Фактора». Сама артистка исполнила множество своих хитов, сменив во время концерта сразу несколько образов.

Сначала Кароль вышла на сцену в рубашке, под которой был соблазнительный зеленый комбинезон. Кароль исполнила по одному куплету популярных песен, которые были соединены по сюжету. Кадры со своего выступления артистка показала на своей странице в Инстаграм.

Напомним, Кароль в горячем образе разорвала сцену Х-Фактора

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