Внучка Софії Ротару Софія Євдокименко поділилася незвичайним досвідом спілкування з популярним американським актором

Модель, яка зараз проходить навчання в престижній школі дизайну Parsons School of Design в Нью-Йорку, поділилася подробицями свого життя у США. Для підписників Софії не секрет, що вона всерйоз захоплюється спортом і не так давно зайнялася боксом. Як повідомляє Politeka, дівчина розповіла про останнє тренування 2019 року на своїй сторінці в Instagram.

Так, внучка Ротару зізналася, що під час спарингу її партнером став голлівудський актор Бредлі Купер, який не так давно розійшовся з відомою моделлю Іриною Шейк.

«Останнє тренування 2019 запам'яталося бокс спарингом з Бредлі Купером. Спасибі моєму тренеру Робу!», - написала Софія у відповідь на питання підписника про життя в Нью-Йорку.

Дівчина також розповіла, що зустріла Новий рік у колі сім'ї і друзів, і поділилася відповідним фото.

Раніше ми писали про те, що Євдокименко показала, як виглядає її знаменита бабуся зараз.

Крім того, Соня Євдокименко покрасувалася разом з усіма членами своєї зіркової сім'ї в коротеньких шортах.

Так на нових кадрах, артистка позує біля білого рояля з батьком, мамою, бабусею та братом. На фото сім'я, практично вся в білому, виглядає щасливою, всі посміхаються. Соня ж продемонструвала свої стрункі ніжки в коротких шортах.

Шанувальники не можуть натішитися такої сімейної "картині" багато хто відзначає, що Софія Михайлівна виглядає прерасно в свої роки, деякі навіть написали, що вона помолодшала.

Юна красуня і онука своєї знаменитої бабусі при мінімумі макіяжу так ось напередодні свят вирішила похвалитись своєю чудовою сім'єю.

Раніше Соня Євдокименко опублікувала фото, на якому позує в стильному спортивному вбранні і показала любов до української традиції.

Так на нових опублікований кадрах з сториз дівчина показала, ка прогулюється в холодному Нью-Йорку, а також збирається обідати - на столі був апеетитный борщ з пампушками. А після, мабуть, точена Соня вирішили позганять калорії від ситного страви в спортзалі.

Нагадаємо, внучка Ротару показала особисті кадри з моложавою бабусею і засвітила зайве.

Як повідомляла Politeka, внучка Ротару вперше показала обличчя свого коханого.

Також Politeka писала, що внучка Ротару прямо на підлозі показала свою любов, особисті кадри.