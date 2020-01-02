Світлана Лобода привітала з днем народження російську знаменитість Яну Рудковську

Як повідомляє Politeka, популярна українська співачка, яка переїхала в Росію, поділилася спільним фото з відомою росіянкою-продюсером Яною Рудковською з нагоди її дня народження.

На знімку знаменитості позують в ресторані, близько притулившись одна до одної. При цьому Лобода одягнена в легке рожеве плаття без рукавів з глибоким декольте, оздобленим мереживом. Помітно, що співачка не одягла під нього нижню білизну. Рудковська обрала вбрання пудрового відтінку з чорним візерунком.

«З Днем Народження, люба! Сил тобі на всі звершення! Ти - хижа красива Акула!!! Тобі під силу все!!! Бережи себе», - підписала фото Лобода.

Шанувальники співачки почали коментувати фото.

«Свєта, потрібно поспати!», «Красоточки», «Ось-ось, добре сказали, точно акула», «А ви виглядаєте добре», «Шик і блиск», - пишуть люди в коментарях.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Світлана Лобода поділилася новими кадрами свого новорічного виступу у відвертому вбранні.

Популярна українська співачка, яка останнім часом живе і працює в Росії, любить радувати своїх шанувальників відвертими і досить незвичайними образами.

На своїй сторінці в Instagram співачка поділилася кадрами з своєю оригінальною новорічної зйомки.

На них співачка позує в порожньому вагоні метро у своєму стильному сценічному вбранні. На ній короткий блискучий топ з рукавами і міні-спідниця незвичайного фасону з золотим оздобленням. Образ доповнюють високі золоті чоботи.

«Зйомки новорічного вогника на сингл НОВИЙ РИМ проходили пізно вночі. Ми забігли в поїзд і за два дубля зняли всі синхрони! Це було круто! Люблю, коли люди горять ..на виході це завжди читається», - пише Лобода.

Її шанувальники сприйняли новорічний образ співачки з великим захопленням.

Нагадаємо, Лобода однією ганчірочкою прикрила сороміцькі місця заради пікантних фото.

Як повідомляла Politeka, Лобода влаштувала гаряче шоу у провокаційному вбранні.

Також Politeka писала, що Лобода показала всю себе прямо в метро, оцінили не всі.