Світлана Лобода привітала з днем народження російську знаменитість Яну Рудковську
Як повідомляє Politeka, популярна українська співачка, яка переїхала в Росію, поділилася спільним фото з відомою росіянкою-продюсером Яною Рудковською з нагоди її дня народження.
На знімку знаменитості позують в ресторані, близько притулившись одна до одної. При цьому Лобода одягнена в легке рожеве плаття без рукавів з глибоким декольте, оздобленим мереживом. Помітно, що співачка не одягла під нього нижню білизну. Рудковська обрала вбрання пудрового відтінку з чорним візерунком.
«З Днем Народження, люба! Сил тобі на всі звершення! Ти - хижа красива Акула!!! Тобі під силу все!!! Бережи себе», - підписала фото Лобода.
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Шанувальники співачки почали коментувати фото.
«Свєта, потрібно поспати!», «Красоточки», «Ось-ось, добре сказали, точно акула», «А ви виглядаєте добре», «Шик і блиск», - пишуть люди в коментарях.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Світлана Лобода поділилася новими кадрами свого новорічного виступу у відвертому вбранні.
Популярна українська співачка, яка останнім часом живе і працює в Росії, любить радувати своїх шанувальників відвертими і досить незвичайними образами.
На своїй сторінці в Instagram співачка поділилася кадрами з своєю оригінальною новорічної зйомки.
На них співачка позує в порожньому вагоні метро у своєму стильному сценічному вбранні. На ній короткий блискучий топ з рукавами і міні-спідниця незвичайного фасону з золотим оздобленням. Образ доповнюють високі золоті чоботи.
«Зйомки новорічного вогника на сингл НОВИЙ РИМ проходили пізно вночі. Ми забігли в поїзд і за два дубля зняли всі синхрони! Це було круто! Люблю, коли люди горять ..на виході це завжди читається», - пише Лобода.
Її шанувальники сприйняли новорічний образ співачки з великим захопленням.
Нагадаємо, Лобода однією ганчірочкою прикрила сороміцькі місця заради пікантних фото.
Як повідомляла Politeka, Лобода влаштувала гаряче шоу у провокаційному вбранні.
Також Politeka писала, що Лобода показала всю себе прямо в метро, оцінили не всі.