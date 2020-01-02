Светлана Лобода поздравила с днем рождения российскую знаменитость Яну Рудковскую

Как сообщает Politeka, популярная украинская певица, которая перебралась в Россию, поделилась совместным фото с известной россиянкой-продюсером Яной Рудковской по случаю ее дня рождения.

На снимке знаменитости позируют в ресторане, близко прижавшись друг к другу. При этом Лобода одета в легкое розовое платье без рукавов и с глубоким декольте, украшенным кружевом. Заметно, что певица не надела под него нижнее белье. Рудковская выбрала наряд пудрового оттенка с черным узором.

«С Днём Рождения, дорогая! Сил тебе на все свершения! Ты - хищная красивая Акула!!! Тебе под силу все!!! Береги себя», - подписала фото Лобода.

Поклонники певицы принялись комментировать фото.

«Света, нужно поспать!», «Красоточки», «Вот-вот, хорошо сказали, точно акула», «А вы выглядите хорошо», «Шик и блеск», - пишут люди в комментариях.

Напомним, ранее мы писали о том, что Светлана Лобода поделилась новыми кадрами своего новогоднего выступления в дерзком наряде.

Популярная украинская певица, которая в последнее время живет и работает в России, любит радовать своих поклонников откровенными и довольно необычными образами.

На своей странице в Инстаграм певица поделилась кадрами из своей оригинальной новогодней съемки.

На них певица позирует в пустом вагоне метро в своем стильном сценическом наряде. На ней короткий блестящий топ с рукавами и мини-юбка необычного фасона с золотой отделкой. Образ дополняют высокие золотые сапоги.

«Сьемки новогоднего огонька на сингл НОВЫЙ РИМ проходили поздней ночью. Мы забежали в уходящий поезд и за два дубля сняли все синхроны! Это было круто! Люблю, когда люди горят ..на выходе это всегда читается», - пишет Лобода.

Ее поклонники восприняли новогодний образ певицы с большим восторгом.

Напомним, Лобода одной тряпочкой прикрыла срамные места ради пикантных фото.

Как сообщала Politeka, Лобода устроила горячее шоу в провокационном наряде.

Также Politeka писала, что Лобода показала всю себя прямо в метро, оценили не все.