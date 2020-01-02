Солістка гурту KAZKA Олександра Зарицька поділилася емоційними кадрами зі зйомки кліпу

Кліп популярного українського гурту KAZKA на пісню «Палала» вийшов зовсім недавно і наробив багато шуму через свої відверті, трохи дивні, а часом навіть страшні сцени. Втім, колектив явно пишається цією роботою і продовжує публікувати нові фотографії того, що відбувалося на зйомках кліпу.

Як повідомляє Politeka, нові знімки з'явилися на сторінці гурту в Instagram. На кількох із них відображена солістка KAZKA у своєму відвертому вбранні для кліпу і з мокрим волоссям. Вона позує в компанії свого партнера по зйомкам – харизматичного парубка з оголеним торсом. Крім того, на фотографіях присутні і інші герої кліпу, а також його режисер Алан Бадоєв.

Шанувальники гурту тут же відреагували на нові знімки.

«Ух ти кліп у Бадоєва», «Дуже гарний кліп. приголомшливий, чудовий. Любов безмежна і всеосяжна, всі мають право на щастя», «Спасибі вам за чудовий альбом чарівних пісень! NIRVANA», - пишуть люди в коментарях до фотографій.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на новому опублікованому фото співачка Олександра Зарицька, яка не боїться показати себе без макіяжу, на цей раз продемонструвала його, фактично, достаток на своєму прекрасному обличчі. Тут тобі і накладні пишні вії, і помада, ймовірно, кольору бордо або ж зовсім темна.

Фото артистка опублікувала чорно-біле - на ньому вона зосереджена або кілька "переграє" на камеру дивиться прямо в об'єктив, трохи примруживши очі. Волосся співачці поклали пишно, навіть дуже.

Більш того, артистка порадувала незвичайної новорічною акцією для шанувальників групи:

«Хочете отримати на Новий Рік привітання особисто від KAZKA? Публікуйте відео з хештегом https://instagram.com/explore/tags/kazkanirvana/, де ви співаєте або танцюєте (або все відразу) під будь-яку пісню з альбому NIRVANA», - підписала Олександра свій знімок.

Нагадаємо, томна солістка Каzkа вразила зовнішнім виглядом: «віднесе в нірвану».

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