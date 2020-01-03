Шанувальники зірки серіалу "Моя прекрасна няня" Анастасії Заворотнюк поділилися кадрами з цього кіно-шедевру, присвяченими Новому року

Як передає Politeka.net, в одному з мікроблогів в Instagram опублікували "шматочок" серії, де персонаж Насті Вікторія і її коханий Максим Вікторович Шаталін (грає актор Сергій Жигунов) наряджають ялинку (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця). Примітно, що не лише у фільмі, але і в реальному житті на той час між акторами склалися любовні стосунки.

"Серіал «Моя прекрасна няня».👩‍👧‍👦📺 2004 рік. 2 сезон 43 серія. Перший серіал комедійного жанру, який підкорив наші серця!🎬📺 Анастасія Заворотнюк стала телевізійною нянею для дітей нульових👩‍👧‍👦❤️. © Всі права на відео належать їх власникам. Автор відео невідомий", - підписаний ролик.

"А ось ще була історія... - говорить в кадрі персонаж Заворотнюк. - Як-то раз на новий рік мій татко переодягнувся в Діда Мороза. Точно як у тому віршику "борода з вати, ти подарунки нам приніс..." А мама була Снігуронькою, гарненька така... Ну, а тато, як водиться, напився, і як почав ганятися за нею з бенгальським вогнем..."

Раніше ми повідомляли, розставання Анастасії Заворотнюк та Сергія Жигунова було болючим. За словами подруги актриси режисера Наталії Бондарчук, Жигунов бив Настю, тому вона від нього пішла.

Актор не змусив себе довго чекати з відповіддю на ці звинувачення. Він повністю спростував слова Бондарчук і пожартував, що "комусь нема чим зайнятися". З таким успіхом, Жигунов припустив, що завтра його можуть звинуватити в канібалізмі або педофілії. Він побажав колегам зупинитися, в іншому випадку вони можуть опинитися «в ганебному ряді медійних фріків».

Зазначимо, після розставання з Жигуновим Анастасія Заворотнюк закрутила роман з відомим російським фігуристом Петром Чернишовим, за якого згодом вийшла заміж. Після народження дочки Міли, навесні 2019 року стало відомо про серйозне захворювання, що підкосило Заворотнюк. У неї виявили рак головного мозку. Актриса майже рік бореться з недугом.

Нагадаємо, чоловік хворий на рак Заворотнюк раптово покинув РФ.

Як повідомляла Politeka, рак у Заворотнюк: спливли деталі скандального роману із зоряним коханцем, "піднімав руку і..."