НОВЫЙ СТИХ ⠀ Я к тебе посылала свои корабли, ГружЁнные чувством высоким. Но каждый раз вязли они на мели. Оказалось, что ты Неглубокий. ⠀ Я к тебе направляла свои поезда, Наполняя их тонким намеком, Но тОтчас они возвращались назад, Оказалось что ты Недалёкий. ⠀ Я к тебе запускала ракеты свои, В них был смысл одухотворённый. Но пробить атмосферу они не смогли. Оказалось, что ты Приземленный. ⠀ Я бродила в тебе, пытаясь найти, И занять твоё сердце навечно! Но сбивались маршруты, терялись пути... Оказалось, что ты Бессердечный! ⠀ #анфисиныстихомысли