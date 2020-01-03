42-річна російська телеведуча Анфіса Чехова підкорила публіку, прочитавши свій вірш на камеру

Як передає Politeka.net, зірка телебачення поділилася роликом у своєму мікроблозі в Instagram (щоб подивитися відео, скрольте вниз). В кадрі обличчя Чехової крупним планом: її млосний погляд, не менш томний голос, що читає вірші... запаморочили голову шанувальникам.

"Я до тебе посилала свої кораблі,

Навантажені почуттям високим.

Але кожен раз вони грузли на мілині.

Виявилося, що ти Неглибокий..."

Творіння Анфіси про нещасливе кохання. Красуня впевнена, що, незважаючи на сумний результат, випробувати сильне кохання - вже щастя.

"Будь-Яка Любов Щаслива! Бо відчувати Сильне Почуття - це вже Щастя!", - написала вона в коментарях під роликом.

Коментуючі похвалили Чехову за сміливість, талант і щирість.

"Чудово👏👏👏👏👏прям в точку🔥🔥🔥🔥🔥"

"Умничка❤️"

"Так щиро...👏"

"Я заслухалась 🤗 Дуже красиво❤️"

"Несподівано! Не знала, що Ви пишите ще й такі чудові вірші)"

"Яка ви талановита 👏❤️"

"Це шедевр!🔥"

Раніше ми повідомляли, Анфіса на відпочинку в Литві похвалилася гарячим фото. Вона відвідала СПА-центр у Вільнюсі і постала в одному лише купальнику. Красуня склала руки на грудях, візуально збільшивши розкішний бюст. Вона зухвало дивиться в об'єктив і посміхається.

Чехова розповіла про процедури, якими насолоджується, а також похвалилася красивими видами з вікон.

Користувачі мережі назвали її шикарною в цьому образі і висловили слова щирого захоплення.

Також ми розповідали, що Анфіса поділилася відео з грота. Вона хлюпалася у воді, показуючи спокусливі форми з усіх ракурсів.

«В гроті, який знаходиться всередині басейну, чути крик птахів, гуркоче грім, виблискують блискавки і з стелі ллє дощ», - йдеться в повідомленні.

Крім того, ми писали, як коментуючі поставилися до поїздки телеведучої в Литву. Користувачі запросили Чехову в ... Нижній Новогород.

"Ласкаво просимо до нас в місто!"; "Що ви все Париж, Вільнюс... Простіше поїхати в Великий Новгород - наприклад. Там теж є готелі, кава і сири..."; "Старе місто красиве! Обов'язково приїжджайте до нас влітку на море в Палангу або Ніду".

Нагадаємо, Чехова приголомшила фото з величезним і волохатим.

А ще Politeka писала, що розкішна Чехова влаштувала гарячу фотосесію на дюнах.

Також Politeka повідомляла, що Чехова в невидимому білизна вивалила напоказ усі свої принади.