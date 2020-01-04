Українська співачка Джамала опублікувала новий пост, на фото якого постала в новому чарівному образі

Артистка позувала у чорній напівпрозорій блузі, з-під якої выглядала нижня білизна, пише Рoliteka.net.

Зірка зробила собі "мокру укладку". Її образ завершували стильні акссеуары.

Джамала або дивилася в камеру, або відводила погляд, посміхаючись.

Співачка позувала у незвичайній темній локації з дзеркалом, що надавало їй загадковості.

Варто відзначити, що Джа відмінно виглядала в напівпрозорому вбранні, адже фігура у неї чудова.

"Прокинулася і подумала, що ще не встигла нічого глобального запланувати на рік. А як ви? Будуєте плани? Ведете дошку бажань? Може, пишите свої мрії на папірці, а потім спалюєте і запиваете шаманським? 😂😂😂 Намагаєтеся зазирнути у майбутнє, як у дзеркало? Чи боїтеся наврочити?", - написала зірка.

За дві години пост Джамали зібрав понад 5000 лайків та багато коментарів.

"Wow 🔥🔥👌", "Переїзд, вступ до ВУЗУ, багато всього 😢😢😢", "Шаманським😂 не запивала, але плани великі", "Бажаємо Еміру сестричку. Чи братика. Головне, щоб були здорові", "Чарівна Джамала", "з НОВИМ РОКОМ! ❤ КЛАСНИХ КОНЦЕРТІВ 👏💐❤ ДУЖЕ-ДУЖЕ КРАСИВІ❤ ЛЮБОВІ♾ ЩАСТЯ, ЗДОРОВ'Я ВАМ ДІТЯМ ❤ веселих свят 💋❤💐❤💐❤🌹🌹🌹🌹", " Які фотографії нереальні😍люблю, коли вони чіпають зсередини🙌🏼❤️", "Побільше б таких фото, ніжна і таємнича❤️😍) а тепер говори, що ти для нас затамувала 😂", "Ну, як завжди, красуня", "Краса 😍😍😍😍", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Джамала порадувала шанувальників новим знімком у незвичному образі.

Зірка позувала напівлежачи на паласі, спершись на крісло.

Для фото артистка вибрала топ, що вигідно підкреслює її пишні груди, брюки-кльош, босоніжки і плащ. Макіяж Джа - з акцентом на очі, зачіска - високий пучок.

Крім крісел і паласу локацію доповнює лампа на довгій ніжці в ретро-стилі.

Раніше ми писали, що Джамала вийшла у світ в чудовому вбранні з пір'ям.

Вона поділилася кадрами фотосесії, зробленої за лаштунками шоу на одному з українських каналів.

Нагадаємо, Джамала похвалилася ідеальними формами і приголомшила визнанням: «Один раз просто в автобусі…».

Також Politeka писала про те, що Джамала розповіла про нову вагітність: «Я зроблю перерву в кар'єрі».