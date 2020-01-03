45-річну російську співачку Наташу Корольову накрила ностальгія. Артистка згадала часи "Старих пісень про головне"

Як передає Politeka.net, Корольова поділилася у своєму мікроблозі в Instagram кадром з циклу новорічних музичних фільмів "Старі пісні про головне" 1995 року, коли вона грала дочку голови селища.

20-річна Наташа з вінком з ромашок на голові розбурхала мережу.

"Який же душевний фільм #старіпесніпроголовне!!! Всі мої колеги чесно грають свої ролі, віриш всім, всім вищий бал з майстерності актора!!! Знаковий фільм!!! А значить Друзі мої, ми в історії і Можна вже знімати 20 років !!! #наташакоролева #символюности @1tv", - підписала знімок зірка.

Коментуючі почали згадувати минулі часи слідом за Корольовою.

"25 років! Мені було 19 І. Миколаєву 33, Агутіну і Преснякову - 28

Софії Михайлівні - 48👏🏻👏🏻👏🏻 І всі жінки у фільмі природні , без хірургічних втручань! Красуні! 💖"

"Обожнюю ♥️😍І кожен раз дивлюся із задоволенням.Дійсно був чудовий проект 🔥"

"Так! 1995 рік! З задоволенням подивилася!👍😁"

"Дивилися! Ностальгували!!! Ви не змінилися!!! Як і багато Ваших товаришів! адже 25 років пройшло - як один день!"

"Як же я любила його переглядати ))))) 25 років ... ось час летить 🙈"

"Ах, Наташа, ятриш душу... ❤️"

"Цей фільм можна дивитися вічно, задоволення колосальне😍"

Раніше ми повідомляли, Корольова збентежила новорічним відео, яким вона поділилася в Instagram. Опухла, без макіяжу, з келихом шампанського - зірка неприємно здивувала шанувальників. Більше того, вона ще й безцеремонно загравала з друзями. При цьому її чоловіка Тарзана поруч не було.

«Все очманіти. тільки донька, 8 років ,каже, що ж вона не нафарбована, Наташа.», – пише користувачка мережі.

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