Російська балерина Анастасія Волочкова постійно дивує публіку новими фотографіями Instagram

Здавалося б, уже нічим уразити користувачів мережі, але художник вдається це робити раз за разом, пише Рoliteka.net.

В цей раз вона сфотографувалася проти сонця на тлі моря на пляжі Таїланду Nikki Beach, тим самим вигідно підкресливши свої вигини.

«Силует. Підтримуємо форму завжди і скрізь. 💃», – вона підписала незвичайний знімок.

Однак, її прихильники почали міркувати в коментарях, на що більше схожа її форма тіла. Знайшлися самі незвичайні варіанти, які не тільки змусять засмущаться саму Волочкову, а і від душі посміятися.

Так, деякі порівняли позу балерини з колодязем, інші з веслом, яке викрали пірати, а також з одороблом:

«Силует😂😂 ОДОРОБЛО!!!😂», «Нагадує, деревенсский колодязь, називався раніше журавель і ще відро в руки.», «"Дівчина з веслом"... а весло викрали пірати...)», «Баба з веслом 😂».

Багато відзначили, що їм не потрібна така фігура, якщо їх будуть критикувати, як саму Волочкову.

«Так на***а мені така форма, якщо тебе жучат, як можна і не можна», «Ну яка фігура.. Плечі атлета.. Грудей немає.. Ніякої жіночності.. І одне самозамилування», «Форму звичайно треба підтримувати!!! Але і про утримання не забувайте...а тут у Вас пробіл є.», – відзначили в мережі.

Деякі навіть порадили зробити їй бюст, як у Бледанс:

«Ось так відмінно👍🏻 Шпагат теж 👏. Але бюст то зробіть, будь ласка!!! У Бледанс 👍🏻підглянете😄».

Але знайшлися і позитивні коментарі і компліменти форм Анастасії Волочкової:

«Краща балерина 🌪️», «Настя, яка ж ви молодець! Підтримуєте форму! Хороший мотиватор нам всім», «Як завжди на висоті, Настя 🙏», «Красиво❤️», «Анастасія-Так тримати! Велика трудяжка! Хто як працює , так і відпочиває!🎉❤️🎄💯», «Вау !!! 🔥 Тільки тапки викинути , вони не підходять .», «Красуня! Пляж, море, красива жінка. Та хай всі здохнуть від заздрості», – написали фолловери скандальної балерини.

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