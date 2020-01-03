Российская балерина Анастасия Волочкова постоянно удивляет публику новыми фотографиями в Инстаграм

Казалось бы, уже нечем поразить пользователей сети, но артистке удается это делать раз за разом, пишет Рoliteka.net.

В этот раз она сфотографировалась против солнца на фоне моря на пляже Таиланда Nikki Beach, тем самым выгодно подчеркнув свои изгибы.

«Силуэт. Поддерживаем форму всегда и везде. 💃», – подписала она необычный снимок.

Однако, ее поклонники начали рассуждать в комментариях, на что больше похожа ее форма тела. Нашлись самые необычные варианты, которые не только заставят засмущаться саму Волочкову, а и от души посмеяться.

Так, некоторые сравнили позу балерины с колодцем, другие с веслом, которое похитили пираты, а также с одороблом:

«Силуэт😂😂 ОДОРОБЛО!!!😂», «Напоминает, деревенсский колодец, назывался раньше журавль и еще ведро в руки.», «"Девушка с веслом"... а весло похитили пираты...)», «Баба с веслом 😂».

Многие отметили, что им не нужна такая фигура, если их так будут критиковать, как саму Волочкову.

«Да на***а мне такая форма, если тебя жучат, как можно и нельзя», «Ну какая фигура.. Плечи атлета.. Груди нет.. Никакой женственности.. И одно самолюбование», «Форму конечно надо поддерживать!!! Но и про содержание не забывайте...а тут у Вас пробел имеется.», – отметили в сети.

Некоторые даже посоветовали сделать ей бюст, как у Бледанс:

«Вот так отлично👍🏻 Шпагат тоже 👏. Но бюст то сделайте, пожалуйста!!! У Блёданс 👍🏻подсмотрите😄».

Но нашлись и позитивные комментарии и комплименты формам Анастасии Волочковой:

«Лучшая балерина 🌪️», «Настя, какая же вы молодец! Поддерживаете форму! Хороший мотиватор нам всем», «Как всегда на высоте, Настя 🙏», «Красиво❤️», «Анастасия-Так держать! Большая трудяжка! Кто как работает , так и отдыхает!🎉❤️🎄💯», «Вау !!! 🔥 Только тапки выбросить , они не подходят .», «Красотка! Пляж, море, красивая женщина. Да пусть все сдохнут от зависти», – написали фолловеры скандальной балерины.

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