Знаменита українська співачка Настя Каменських розбурхала шанувальників новими кадрами, які опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram

Настя Каменських активно веде свою сторінку в Instagram, ділиться фотографіями та відео зі свого повсякденного життя.

Українська співачка Настя Каменських, яка зараз виступає під творчим псевдонімом NK, продовжує радувати шанувальників новими піснями і кліпами, пише Рoliteka.net.

Як стало відомо, Настя Каменських стала п'ятим тренером вокального шоу "Голос країни 10", який стартує вже в цьому місяці. Артистка буде в одній команді разом зі своїм зірковим чоловіком Потапом.

З цього приводу співачка вирішила поділитися яскравими кадрами в Instagram.

«Ви готові до битви епохи на @goloskrainy_official? Я приєдналася до команди тренерів у цьому сезоні і вже з нетерпінням чекаю на старт, адже збираюся найважливішу місію - допомогти кожному члену нашої команди розкрити свій талант і реалізувати себе як артиста. Мій тренерський досвід показав, що саме це головне.

І, впевнена, нам це вдасться, тому що учасники - неймовірно талановиті ❤ Тому 19 січня зустрічайте нашу сімейну команду ПТП і NK. Сезон обіцяє бути 🔥 І, сподіваємося, що #familyvoice переможе. Ми з моїм чоловіком @realpotap будемо намагатися, щоб кожен учасник розкрив себе. І будемо йти до перемоги!», – написала Анастасія під новим постом. Шанувальники тут же підірвали пост коментарями.

Раніше Настя показала свій ефектний святковий образ, а заодно поділилася в Instagram планами на наступний рік. На фото зірка позує в оксамитовому міні-топі темно-синього кольору з пікантним декольте і одним оголеним плечем.

Сережки-висульки, красива зачіска і яскравий макіяж доповнюють елегантний цибулю артистки. Головною родзинкою образу ж стали брюки із завищеною талією.

«Я загадала, що мій 2020 буде казковим, добрим, феєричним, наповнений новими цікавими викликами👋👌 А ви яким загадали ваш 2020?💋🎄#newyear #plansfor2020 #nk #happyholidays», – написала Настя під постом.

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