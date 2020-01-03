Знаменитая украинская певица Настя Каменских взбудоражила поклонников новыми кадрами, которые опубликовала на своей странице в социальной сети Инстаграм

Настя Каменских активно ведет свою страницу в Instagram, делится фотографиями и видео со своей повседневной жизни.

Украинская исполнительница Настя Каменских, которая выступает сейчас под творческим псевдонимом NK, продолжает радовать поклонников новыми песнями и клипами, пишет Рoliteka.net.

Как стало известно, Настя Каменских стала пятым тренером вокального шоу "Голос країни 10", который стартует уже в этом месяце. Артистка будет в одной команде вместе со своим звездным супругом Потапом.

По этому поводу певица решила поделиться яркими кадрами в Инстаграм.

«Вы готовы к битве эпохи на @goloskrainy_official? Я присоединилась к команде тренеров в этом сезоне и уже с нетерпением жду старт, ведь собираюсь важнейшую миссию - помочь каждому члену нашей команды раскрыть свой талант и реализовать себя как артиста. Мой тренерский опыт показал, что именно это главное.

И, уверена, нам это удастся, потому что участники - невероятно талантливые ❤ Поэтому 19 января встречайте нашу семейную команду ПТП и NK. Сезон обещает быть 🔥 И, надеемся, что #familyvoice победит. Мы с моим мужем @realpotap будем стараться, чтобы каждый участник раскрыл себя. И будем идти к победе!», – написала Анастасия под новым постом. Поклонники тут же взорвали пост комментариями.

Ранее Настя показала свой эффектный праздничный образ, а заодно поделилась в Instagram планами на наступивший год. На фото звезда позирует в бархатном мини-топе темно-синего цвета с пикантным декольте и одним оголенным плечом.

Сережки-висюльки, красивая укладка и яркий макияж дополняют элегантный лук артистки. Главной изюминкой образа же стали брюки с завышенной талией.

«Я загадала, что мой 2020 будет сказочным, добрым, фееричным, наполнен новыми интересными вызовами👋👌 А вы каким загадали ваш 2020?💋🎄#newyear #plansfor2020 #nk #happyholidays», – написала Настя под постом.

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