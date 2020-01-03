"Не потрібно говорити тут про фантастику"

Актриса Тетяна Кравченко, яка зіграла Валюху в популярному серіалі "Свати", порушила важливу тему для Росії і України

Як передає Politeka.net, в своєму мікроблозі в Instagram Кравченко поділилася скріном із однієї з серій "Сватів" і написала, що сюжет їй здається дуже цікавим, а в особливості, традиція залишати дітей на бабусь-дідусів.

"Проект «Свати» залишається для мене цікавим сюжетом. На сьогодні це нестандартна ситуація, коли батьки можуть залишити дітей бабусям-дідусям, і ті охоче погодяться. Може, в Україні таке ще є, але в Росії - фантастика.", - підписала кадр актриса.

Коментуючі активно обговорюють підняту Кравченко тему. Деякі погоджуються із зіркою, інші накинулися і звинуватили в тому, що вона "зіштовхує людей".

"Чому в Росії фантастика?🤔"

"Живемо з батьками в різних містах. Кожні вихідні, кожні канікули, включаючи літні, син у них! Самі забирають, самі привозять. Так що не потрібно говорити тут про фантастику."

"а у нас є така фантастика!!! Син завжди з нами."

"Так я теж дуже здивована написаному. Я вас дуже поважаю Тетяна, люблю сватів. Може це не ви писали? Не треба труїти людей та сіяти смуту..."

"Що брехати-то, і в Росії залишаються"

"В Україні таке є, підтверджую)"

"У нас бабуся дуже схожа на бабусю Валю. Закормить усіх 😁👍"

Раніше ми повідомляли, днями в мережі прогримів скандал з актором-колегою Кравченко зі зйомок "Сватів" Федором Добронравовим. Журналісти в черговий раз поховали зірку.

Добронравов повідомив, що чутки про його раптову загибель поширюють вже вдруге. Він переживає більше за рідних і близьких, ніж за себе, адже подібна неперевірена інформація може встигнути заподіяти їм біль.

«Я вже так втомився від брехні. Ну, як я поясню своїм родичам, що я живий і здоровий? А якщо не дай Бог щось реально станеться з ними після новин про моєї нібито "госпіталізації" або тьху-тьху "загибелі"? Хто буде за це відповідати? Від всього цього прикро і боляче», - прокоментував Добронравов.

Нагадаємо, Валюху з "Сватів" безжально бив колишній чоловік

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