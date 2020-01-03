Світська левиця Кім Кардашьян вразила фотографіями в мішкуватому одязі та без макіяжу

Нові знімки американська селебріті опублікувала на своїй сторінці в инстаграме, повідомляє Рoliteka.net.

Незвичні фото для зірки зібрали майже два мільйони лайків за одну добу, адже Кардашьян дуже рідко можна побачити ненафарбованою і без її фірмового стилю фатальної красуні і тієї, що розбиває чоловічих сердець.

Так, вона вийшла у світ в звичайному спортивному костюмі сірого кольору: спортивному худі і простих штанях. Волосся зірка гладко зачесала тому, а особа залишила без грама макіяжу. В руках на знімках Кім тримає склянку кави і свій телефон, і не дивиться в камеру.

Її прихильники все ж відзначили, що вона виглядає пострясающе, навіть незважаючи на відсутність макіяжу і зачіски, а також без шикарних суконь з аксесуарами.

В коментарях Кардашьян дісталося багато компліментів:

«Така мила навіть без макіяжу», «Це, напевно, найприємніше, що я бачив тебе за хвилину! Виглядаєш чудово 👍🏽», – пишуть в мережі.

Сама ж зірка підписала знімок одним словом: «Просто».

Нагадаємо, що світська левиця Кім Кардаш'ян часто хвалиться своїми пишними формами, і цей випадок не став винятком. Відомо, що зірка займається випуском своєї косметики. Деякий час тому Кім продемонструвала свотчи на руці, а також її зобразили в момент нанесення макіяжу.

Знаменитість обрала майку світло-коричневого кольору. Наряд підкреслив пишні груди Кардашьян. Завершували образ волосся, зібране у високий хвіст. Перед такою жінкою не можна встояти.

За 14 годин пост зібрав майже мільйон лайків та коментарів від користувачів мережі.

Раніше ми писали, що красуня позувала в облягаючому сірої одязі без білизни на тлі пустельного пейзажу.

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