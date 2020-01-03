Влад Яма на початку нового року нагадав про те, як важливі тренування

Знаменитий український хореограф вирішив мотивувати українців на заняття спортом, показавши, як проводить початок року. Яма поділився новими короткими відео зі спортзалу в розділі Instagram-Сторіз. На кількох коротких відео танцюрист показав, як займається на тренажерах, наводячи свою форму в ідеальний стан.

«Ну привіт», - підписав відео Яма, додавши напис «2020».

Судячи з опублікованих хореографом кадрів, він займається регулярно, про що свідчить його накачане тіло.

Пізніше Яма опублікував ще одне коротке відео, на якому він займається на біговій доріжці. Судячи з усього, артист твердо вирішив зосередитися на тренуваннях в 2020 році.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що дружина відомого українського хореографа Влада Ями, Ліліана, опублікувала новий пост, в якому міркувала про мрії.

Красуня з'явилася в пості в одному довгому светрі, який відкривав її стрункі ніжки. На ноги дівчина вбрала грубі черевики, вони анітрохи не погладшали образ, а навпаки - внесли якусь родзинку.

Ліліана опустила погляд і підняла ніжку. Дружина Ями виглядає чудово, багато чоловіків позаздрять хореграфу.

В пості красуня міркувала про які працюють мріях:

"Часом ми не помічаємо як наші мрії збуваються...🧐⠀ Ось правда, кожному варто обернутися і подивитися, що змінилося за останній час...

Про це варто задуматися, особливо напередодні Нового Року. впевнена, у багатьох знайдеться кілька досягнень, які Ви просто не помітили.

Головне бути вдячним за те, що у Вас є зараз і вірити тільки в краще....", - написала дівчина.

За 12 годин пост зібрав понад 1000 лайків та коментарів.

Також повідомлялося, що Влад Яма змусив одну зі своїх колег «прикрити красу».

Звернемо увагу, що на опублікованому знімку Влад Яма позує в оточенні Катерини Кухар та Наталії Могилевської. На одному зі знімків остання елегантно прикриває свої ноги.

Нагадаємо, дружина Влада Ями посвітила принадами прямо на камеру.

Як повідомляла Politeka, Влад Яма поставив Могилевську в незручне становище, пікантні кадри.

Також Politeka писала, що Влад Яма вразив своїм умінням танцювати, таким його рідко побачиш.