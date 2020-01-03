Влад Яма в начале нового года напомнил о том, как важны тренировки

Знаменитый украинский хореограф решил мотивировать украинцев на занятия спортом, показав, как проводит начало года. Яма поделился новыми короткими видео из спортзала в разделе Инстаграм-Сториз. На нескольких коротких видео танцор показал, как занимается на тренажерах, приводя свою форму в идеальное состояние.

«Ну привет», - подписал видео Яма, добавив надпись «2020».

Судя по опубликованным хореографом кадрам, он занимается регулярно, о чем свидетельствует его накаченное тело.

Позже Яма опубликовал еще одно короткое видео, на котором он занимается на беговой дорожке. Судя по всему, артист твердо решил сосредоточиться на тренировках в 2020 году.

Напомним, ранее мы писали о том, что жена известного украинского хореографа Влада Ямы, Лилиана, опубликовала новый пост, в котором рассуждала о мечтах.

Красотка предстала в посте в одном длинном свитере, который открывал ее стройные ножки. На ноги девушка вбрала грубые ботинки, они нисколько не отяжелели образ, а наоборот - внесли некую изюминку.

Лилиана опустила взгляд и приподняла ножку. Жена Ямы выглядит великолепно, многие мужчины позавидуют хореграфу.

В посте красотка рассуждала об исполняющихся мечтах:

"Порой мы не замечаем как наши мечты сбываются...🧐⠀ Вот правда, каждому стоит обернуться и посмотреть, что поменялось за последнее время...

Об этом точно стоит задуматься, особенно в предверии Нового Года. уверена, у многих найдется несколько достижений, которые Вы просто не заметили.

Главное быть благодарным за то, что у Вас есть сейчас и верить только в лучшее....", - написала девушка.

За 12 часов пост собрал более 1000 лайков и много комментариев.

Также сообщалось, что Влад Яма заставил одну из своих коллег «прикрыть красоту».

Обратим внимание, что на опубликованном снимке Влад Яма позирует в окружении Екатерины Кухар и Натальи Могилевской. На одном из снимков последняя элегантно прикрывает свои ноги.

Напомним, жена Влада Ямы посветила прелестями прямо на камеру.

Как сообщала Politeka, Влад Яма поставил Могилевскую в неловкое положение, пикантные кадры.

Также Politeka писала, что Влад Яма поразил своим умением танцевать, таким его редко увидишь.