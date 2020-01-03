Пристрасті в королівській родині розігралися не на жарт

Кейт Міддлтон придумала, як примирити свого чоловіка принца Вільяма з його братом – принцом Гаррі

Тема ворожнечі між принцами і їх дружинами широко обговорювалася весь минулий рік. За версією британських ЗМІ, у всьому винна Меган Маркл, яку нібито відразу не злюбив Вільям. При цьому самі представники королівської сім'ї обирають ігнорувати ці чутки і не давати жодних коментарів з цього питання.

В кінці 2019 року інсайдери при королівському дворі розповіли про те, що Кейт Міддлтон набрид тривалий конфлікт, і вона вирішила помирити братів. Повідомлялося, що саме для цього вона вирішила допомогти Маркл «влитися» у життя при палаці.

Мабуть, цього виявилося недостатньо, і тепер дружина принца Вільяма придумала новий план. Джерела стверджують, що вона вирішила зблизити дві родини за допомогою спільних «дитячих ігор». Кейт хоче, щоб її діти, особливо наймолодший принц Луї, проводили якомога більше часу з 7-місячним сином Гаррі і Меган – принцом Арчі.

Наближені до королівської сім'ї джерела відзначають, що Вільям і Кейт вже сильно прив'язалися до Арчі, а їх діти теж хочуть проводити більше часу з двоюрідним братиком. Втім, поки їх зупиняє різниця у віці.

Раніше ми писали, що наприкінці грудня 2019 року британський принц Вільям і його дружина Кейт Міддлтон обіцяли повідомити важливу новину і прямо напередодні Нового року пара видала все.

До важливого заяви люди припускали, що мова піде про четверту вагітність герцогині Кембриджської, однак виявилося немає.

31 грудня пара оголосила про важливому проекті, який стосується порятунку Землі.

зокрема, принц Вільям розповів про премії 2020 року Earthshot Prize за дії, спрямовані на відновлення планети.

Премію можуть присудити: окремій людині, активістам, організаціям, колективам, лідерів урядів, підприємствам, міст, країн і так далі.

Нагадаємо, Кейт Міддлтон і принц Вільям вразили новим одкровенням, кадри злили в мережу.

Як повідомляла Politeka, принц Вільям розкрив інтимну таємницю Кейт Міддлтон.

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