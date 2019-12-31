Дочь принца Эндрю, британской королевы Елизаветы II, Беатрис Йоркская, сейчас переживает непростые времена

Дело в том, что отец девушки угодил в секс-скандал, связанный с покойным Джеффри Эпштейном. Беатрис готовится к свадьбу, но все оказалось омрачено.

Поэтому королева Елизавета разрешила внучке побывать в Сандрингеме со своим женихом, миллионером Эдоардо Мапелли Моцци из Италии.

Однако тем самым королева нарушила протокол ведь неженатые пары никогда не допускались до этого торжества, пишет Cosmo.

Таким образом, королева сделала исключения, которого даже не позволяла для Кейт Миддлтон. Последняя до свадьбы не допускалась на семейные праздники.

Однако королева делала исключение и ради Меган Маркл, которая до свадьбы с принцем Гарри праздновала с королевской семьей.

На данный момент известно, что свадьба принцессы Беатрис из-за секс-скандала будет скромнее, чем у Кейт и Меган. Девушка отказалась от вечеринки в честь помолвки.

Напомним, в своем обращении к гражданам 25 декабря, Елизавета II назвала уходящий 2019-й год "ухабистым" и коснулась проблемных для ее семьи тем, при этом выразив надежду.

«Путь, конечно, не всегда гладкий, а иногда и этот год мог показаться довольно ухабистым, но маленькие шаги могут изменить мир», - сказала королева.

Пользователи сети предположили, что эти слова являются отсылкой ко множеству скандалов, которые преследовали королевскую семью в 2019 году, начиная от связи принца Эндрю с покойным сексуальным преступником Джеффри Эпштейном и заканчивая враждой Меган Маркл и принца Гарри с британскими таблоидами.

Ранее сообщалось, что с сыном королевы Елизаветы II, принцем Чарльзом, произошел кофуз на виду у всех.

71-летний наследник престола во время торжественной церемонии сопровождал 93-летнюю королеву.

Оба восседали на своих тронах, и в момент речи Елизаветы, Чарльз внезапно отключился. Утаить не удалось - это заметили фанаты королевской семьи и распространили кадры по сети.

Напомним также, что бывший повар Елизаветы раскрыл детали ежегодного праздничного ужина королевской семьи.

На праздничном столе точно были индейка и запеченый картофель.

Напомним, катастрофа в семье Елизаветы ІІ: принц Чарльз решил «убрать» родного брата, детали скандала

А еще Politeka писала, что Елизавета II удивила планами на Рождество: что задумала королева

А еще Politeka сообщала, что Елизавета II неожиданно высказалась о скандале с Маркл и принцем Гарри: фото все объясняет