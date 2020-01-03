Кейт Миддлтон придумала, как примирить своего мужа принца Уильяма с его братом – принцем Гарри
Тема вражды между принцами и их супругами широко обсуждалась весь прошлый год. По версии британских СМИ, во всем виновата Меган Маркл, которую якобы сразу невзлюбил Уильям. При этом сами представители королевской семьи предпочитают игнорировать эти слухи и не давать никаких комментариев по этому вопросу.
В конце 2019 года инсайдеры при королевском дворе рассказали о том, что Кейт Миддлтон надоел затянувшийся конфликт, и она решила помирить братьев. Сообщалось, что именно для этого она решила помочь Маркл «влиться» в жизнь при дворце.
Видимо, этого оказалось недостаточно, и теперь жена принца Уильяма придумала новый план. Источники утверждают, что она решила сблизить две семьи с помощью совместных «детских игр». Кейт хочет, чтобы ее дети, в особенности самый младший принц Луи, проводили как можно больше времени с 7-месячным сыном Гарри и Меган – принцем Арчи.
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Приближенные к королевской семье источники отмечают, что Уильям и Кейт уже сильно привязались к Арчи, а их дети тоже хотят проводить больше времени с двоюродным братиком. Впрочем, пока их останавливает разница в возрасте.
Ранее мы писали, что в конце декабря 2019 года британский принц Уильям и его жена Кейт Миддлтон обещали сообщить важную новость и прямо накануне Нового года пара выдала все.
До важного заявления люди предполагали, что речь пойдет о четвертой беременности герцогини Кембриджской, однако оказалось нет.
31 декабря пара объявила о важном проекте, который касается спасения Земли.
В частности, принц Уильям рассказал о премии 2020 года Earthshot Prize за действия, направленные на восстановление планеты.
Премию могут присудить: отдельному человеку, активистам, организациям, коллективам, лидерам правительств, предприятиям, городам, странам и так далее.
Напомним, Кейт Миддлтон и принц Уильям поразили новым откровением, кадры слили в сеть.
Как сообщала Politeka, принц Уильям раскрыл интимную тайну Кейт Миддлтон.
Также Politeka писала, что Елизавета II пошла на отчаянный шаг ради внучки: "даже Миддлтон такого не позволяла".