Кейт Миддлтон придумала, как примирить своего мужа принца Уильяма с его братом – принцем Гарри

Тема вражды между принцами и их супругами широко обсуждалась весь прошлый год. По версии британских СМИ, во всем виновата Меган Маркл, которую якобы сразу невзлюбил Уильям. При этом сами представители королевской семьи предпочитают игнорировать эти слухи и не давать никаких комментариев по этому вопросу.

В конце 2019 года инсайдеры при королевском дворе рассказали о том, что Кейт Миддлтон надоел затянувшийся конфликт, и она решила помирить братьев. Сообщалось, что именно для этого она решила помочь Маркл «влиться» в жизнь при дворце.

Видимо, этого оказалось недостаточно, и теперь жена принца Уильяма придумала новый план. Источники утверждают, что она решила сблизить две семьи с помощью совместных «детских игр». Кейт хочет, чтобы ее дети, в особенности самый младший принц Луи, проводили как можно больше времени с 7-месячным сыном Гарри и Меган – принцем Арчи.

Приближенные к королевской семье источники отмечают, что Уильям и Кейт уже сильно привязались к Арчи, а их дети тоже хотят проводить больше времени с двоюродным братиком. Впрочем, пока их останавливает разница в возрасте.

Ранее мы писали, что в конце декабря 2019 года британский принц Уильям и его жена Кейт Миддлтон обещали сообщить важную новость и прямо накануне Нового года пара выдала все.

До важного заявления люди предполагали, что речь пойдет о четвертой беременности герцогини Кембриджской, однако оказалось нет.

31 декабря пара объявила о важном проекте, который касается спасения Земли.

В частности, принц Уильям рассказал о премии 2020 года Earthshot Prize за действия, направленные на восстановление планеты.

Премию могут присудить: отдельному человеку, активистам, организациям, коллективам, лидерам правительств, предприятиям, городам, странам и так далее.

Напомним, Кейт Миддлтон и принц Уильям поразили новым откровением, кадры слили в сеть.

Как сообщала Politeka, принц Уильям раскрыл интимную тайну Кейт Миддлтон.

Также Politeka писала, что Елизавета II пошла на отчаянный шаг ради внучки: "даже Миддлтон такого не позволяла".