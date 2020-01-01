Принц Уильям рассказал, как они утром просыпаются с Кейт Миддлтон

Герцоги Кембриджские имеют оригинальный звонок пробуждения. Их старший сын, принц Джордж, будит своих родственников футбольным гимном "Три льва" Фрэнка Скиннера. Об этом пишет западное издание Hello.

"Я слушаю твою песню каждое утро. Джордж начал слушать ее во время чемпионата мира. Честно говоря, я думал, что она быстро надоест ему, но он все еще слушает ее каждый день", - заявил принц Уильям.

Звездная пара даже выпустила фото в честь дня рождения сына, на которых наследник изображен в футболке сборной Англии. Во время благотворительного матча фотографы сняли, как Джордж играет в футбол со своей младшей сестрой - принцессой Шарлоттой. Принц Уильям поддерживает увлечение сына, поэтому играет часто с ним в саду в футбол.

Не так давно, в октябре, Герцоги Кембриджские впервые с детьми посетили футбольным матч. Они пришли посмотреть на игру "Норвич Сити" против "Астон Виллы".

Ранее мы сообщали, что на днях дети британского принца Уильяма и его жены Кейт Миддлтон, Джордж и Шарлотта, впервые посетили взрослое мероприятие - рождественскую службу.

Мероприятие проходило в церкви Святой Марии Магдалины в Сандрингеме. Фото королевской четы мигом облетели сети.

После окончания службы королевская семья собралась на ступеньках храма, чтобы проводить Елизавету II.

Сообщалось, что британский принц Уильям и его жена Кейт Миддлтон воспитывают троих детей.

Пара проводит почти все свободное время со своими чадами. Эксперт по языку тела Патти Вуд изучил язык тела герцогини Кембриджской.

По его словам, по движениям Миддлтон заметно - дети для нее в приоритете. Заботливая мать переживает за своих ребятишек, и часто к ним наклоняется.

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