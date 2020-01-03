Скандальна російська балерина Анастасія Волочкова нарвалася на критику через невдалий знімок



Як повідомляє Politeka, фотографію жінка опублікувала в Instagram.

«І знову ми долею випадку зустрілися з Оленою Галицыной. Шукайте нас! Ми шедеври уявімо», - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованому знімку Волочкова позує вся червона разом зі своєю подругою. Це стало причиною різких коментарів з боку користувачів.

«Чесно кажучи, по човну на підборах не ходять. Прийнято босоніж, якщо пристойних дівчат запрошують», «Зассаные дивани і стіл обшарпаності Дораха-багата», «платні панянки», «Ну Настя вибачте. Худни не худни, ну не жіноча у вас фігура, поруч дівчинка (або жінка) і талія і стегна, а ви як вобла», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, скандальна балерина Анастасія Волочкова продовжує всіляко привертати увагу до своєї персони на сторінці в соціальній мережі Instagram

Незважаючи на те, що користувачі мережі активно обговорюють будь хвастощі зірки, її саму це не зупиняє.

Зазначимо, кілька днів тому балерина вирушила на відпочинок за кордон, про що активно повідомляє в своєму Instagram-профілі. При цьому Волочкова не соромиться також хвалитися незвичайними відео звідти.

Так, цього разу Волочкова похвалилася шикарним місцем, де зараз зупинилася на відпочинок, а також улюбленим чином - задерла ногу до неба, вихваляючись шпагатом.

«Я хмари розведу ногами, дотянусь до неба, і, можливо, в Москві піде сніг😂😂😂🌴 #анастасияволочкова #волочкова», – підписала невелике відео Волочкова.

Як і очікувалося, користувачі мережі не залишилися осторонь:

«Як красиво, Анастасія. Шикарне плаття на шикарній дівчині😍», «Дивись ,а то полетиш», «Дуже гарно вийшло і справді...дивитися естетично!», «І хлинув дощ!!!!!», «І сніг пішов Настя💕☀️👏👏👏Спасибі», «Ну хоч щось гарне🔥», «Дивись не обіс**ись», «Невже, плаття норм 👏», «Дуже красиво 😊»стару *** проветриваешь», «Як красиво 🔥», «Шикарне плаття в поєднанні шпагату! ❤️🤗».

Нагадаємо, скандальна Волочкова схопилася за сокиру

А ще Politeka писала, що розпусна Волочкова у відвертій сукні перевершила саму себе

Також Politeka повідомляла, що скандальна Волочкова шокувала зовнішністю у ванній