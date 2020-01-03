Настя Каменських показала, як робить свій фірмовий макіяж

Популярна українська співачка не втомлюється радувати своїх шанувальників постійним оновленням мікро-блогу в Instagram. На цей раз Настя вирішила наочно показати, як вона робить свій макіяж, повідомляє Politeka.

Зірка опублікувала відповідне відео в розділі Сторіз. На ньому Настя сидить в одному халаті і з рушником на голові. Потім, як за помахом чарівної палички, рушник зникає, і ось уже Настя красується зі своїм фірмовим пишним укладанням. Слідом співачка поетапно накладає свій яскравий і спокусливий макіяж.

В кінці відео Каменських демонструє готовий результат.

Раніше ми писали про те, що Настя Каменських розбурхала шанувальників новими кадрами, які опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Як стало відомо, Настя Каменських стала п'ятим тренером вокального шоу "Голос країни 10", який стартує вже в цьому місяці. Артистка буде в одній команді разом зі своїм зірковим чоловіком Потапом.

З цього приводу співачка вирішила поділитися яскравими кадрами в Instagram.

«Ви готові до битви епохи на @goloskrainy_official? Я приєдналася до команди тренерів у цьому сезоні і вже з нетерпінням чекаю на старт, адже збираюся найважливішу місію - допомогти кожному члену нашої команди розкрити свій талант і реалізувати себе як артиста. Мій тренерський досвід показав, що саме це головне.

І, впевнена, нам це вдасться, тому що учасники - неймовірно талановиті. Тому 19 січня зустрічайте нашу сімейну команду ПТП і NK. Сезон обіцяє бути 🔥 І, сподіваємося, що #familyvoice переможе. Ми з моїм чоловіком @realpotap будемо намагатися, щоб кожен учасник розкрив себе. І будемо йти до перемоги!», – написала Анастасія під новим постом. Шанувальники тут же підірвали пост коментарями.

Раніше Настя також показала свій ефектний святковий образ, а заодно поділилася в Instagram планами на наступний рік. На фото зірка позує в оксамитовому міні-топі темно-синього кольору з пікантним декольте і одним оголеним плечем.

Нагадаємо, Каменських в прозорому корсеті вразила заявою: "З Потапом чекають гарячі вечора".

Як повідомляла Politeka, Каменських влаштувала розваги з Потапом прямо на вулиці.

Також Politeka писала, що Потап і Настя Каменських приготували сюрприз для нового сезону шоу «Голос країни».