Настя Каменских показала, как делает свой фирменный макияж

Популярная украинская певица не устает радовать своих поклонников постоянным обновлением микро-блога в Инстаграм. На этот раз Настя решила наглядно показать, как она делает свой макияж, сообщает Politeka.

Звезда опубликовала соответствующее видео в разделе Сториз. На нем Настя сидит в одном халате и с полотенцем на голове. Затем, как по волшебству, полотенце исчезает, и вот уже Настя красуется со своей фирменной пышной укладкой. Следом певица поэтапно накладывает свой яркий и соблазнительный макияж.

В конце видео Каменских демонстрирует готовый результат.

Ранее мы писали о том, что Настя Каменских взбудоражила поклонников новыми кадрами, которые опубликовала на своей странице в социальной сети Инстаграм.

Как стало известно, Настя Каменских стала пятым тренером вокального шоу "Голос країни 10", который стартует уже в этом месяце. Артистка будет в одной команде вместе со своим звездным супругом Потапом.

По этому поводу певица решила поделиться яркими кадрами в Инстаграм.

«Вы готовы к битве эпохи на @goloskrainy_official? Я присоединилась к команде тренеров в этом сезоне и уже с нетерпением жду старт, ведь собираюсь важнейшую миссию - помочь каждому члену нашей команды раскрыть свой талант и реализовать себя как артиста. Мой тренерский опыт показал, что именно это главное.

И, уверена, нам это удастся, потому что участники - невероятно талантливые. Поэтому 19 января встречайте нашу семейную команду ПТП и NK. Сезон обещает быть 🔥 И, надеемся, что #familyvoice победит. Мы с моим мужем @realpotap будем стараться, чтобы каждый участник раскрыл себя. И будем идти к победе!», – написала Анастасия под новым постом. Поклонники тут же взорвали пост комментариями.

Ранее Настя также показала свой эффектный праздничный образ, а заодно поделилась в Instagram планами на наступивший год. На фото звезда позирует в бархатном мини-топе темно-синего цвета с пикантным декольте и одним оголенным плечом.

Напомним, Каменских в прозрачном корсете поразила заявлением: "С Потапом ждут горячие вечера".

Как сообщала Politeka, Каменских устроила развлечения с Потапом прямо на улице.

Также Politeka писала, что Потап и Настя Каменских приготовили сюрприз для нового сезона шоу «Голос країни».