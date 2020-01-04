66-річна актриса Тетяна Кравченко, відома по ролі Валюхи в серіалі "Свати", вразила "молодим" знімком

Як передає Politeka.net, зірка поділилася кадром у своєму мікроблозі в Instagram. На ньому вона постала зовсім ще молодою з короткою стрижкою і в пуловері темного кольору.

Ностальгія, мабуть, накрила Тетяну Едуардівну. Вона підписала знімок в трохи жартівливій манері, натякаючи на те, як насправді швидко лятят роки, хоч здається, що це було вчора.

"Кілька років тому 😍 Впізнали?", - підписала знімок Кравченко.

Коментуючі засипали актрису комплиментами, зазначивши, що вона "анітрохи" не змінилася, хіба що подорослішала.

"Як завжди...ШИКАРНА 😍😍😍😍🤗"

"А як же!Як не впізнати👍👏"

"Жінка вогонь👏👏👏!!!"

"Красуня👌"

"Я вас вперше побачила в Торпедоносцях. Чудовий фільм, і ви там така зворушлива"

"Красуня. Класична краса. Дивовижно. ❤️"

"Зовсім не багато днів тому!!! Ви-диво!"

"Звичайно впізнали, Ви не дуже змінилися, подорослішали тільки так ще гарніші"

Раніше ми повідомляли, Кравченко підняла в Instagram важливу для України та Росії тему. Жінка заговорила про виховання дітей з відсиланням до "Сватів". За її словами, у Росії на відміну від України, вже не прийнято батькам залишати дітей на бабусь і дідусів. Багато хто з нею був не згоден, а деякі прямим текстом так і писали, мовляв досить стравлювати людей.

"Проект «Свати» залишається для мене цікавим сюжетом. На сьогодні це нестандартна ситуація, коли батьки можуть залишити дітей бабусям-дідусям, і ті охоче погодяться. Може, в Україні таке ще є, але в Росії - фантастика", - написала в соцмережі Кравченко.

Також ми розповідали, в серіалі "Свати" з'явиться новий актор. На днями стало відомо, що крім сцен із молодими Іваном і Валентиною Будьків, яких зіграють Віктор Добронравов і Дар'я Рибак, а також директором сільського клубу Паличем (його роль виконає російський актор Михайло Трухін), чекають зйомки «дитячих сцен» з життя все тієї ж Валентини Будьків, яку зіграє юна українська актриса Марія Тарасова.

Нагадаємо, Валюху з "Сватів" безжально бив колишній чоловік

А ще Politeka писала, що Валюха з "Сватів" несподівано видала таємницю серіалу

Також Politeka писала, що серіал «Свати» лікує, Валюха видала секрет