66-річна актриса Тетяна Кравченко, відома по ролі Валюхи в серіалі "Свати", вразила "молодим" знімком
Як передає Politeka.net, зірка поділилася кадром у своєму мікроблозі в Instagram. На ньому вона постала зовсім ще молодою з короткою стрижкою і в пуловері темного кольору.
Ностальгія, мабуть, накрила Тетяну Едуардівну. Вона підписала знімок в трохи жартівливій манері, натякаючи на те, як насправді швидко лятят роки, хоч здається, що це було вчора.
"Кілька років тому 😍 Впізнали?", - підписала знімок Кравченко.
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Коментуючі засипали актрису комплиментами, зазначивши, що вона "анітрохи" не змінилася, хіба що подорослішала.
"Як завжди...ШИКАРНА 😍😍😍😍🤗"
"А як же!Як не впізнати👍👏"
"Жінка вогонь👏👏👏!!!"
"Красуня👌"
"Я вас вперше побачила в Торпедоносцях. Чудовий фільм, і ви там така зворушлива"
"Красуня. Класична краса. Дивовижно. ❤️"
"Зовсім не багато днів тому!!! Ви-диво!"
"Звичайно впізнали, Ви не дуже змінилися, подорослішали тільки так ще гарніші"
Раніше ми повідомляли, Кравченко підняла в Instagram важливу для України та Росії тему. Жінка заговорила про виховання дітей з відсиланням до "Сватів". За її словами, у Росії на відміну від України, вже не прийнято батькам залишати дітей на бабусь і дідусів. Багато хто з нею був не згоден, а деякі прямим текстом так і писали, мовляв досить стравлювати людей.
"Проект «Свати» залишається для мене цікавим сюжетом. На сьогодні це нестандартна ситуація, коли батьки можуть залишити дітей бабусям-дідусям, і ті охоче погодяться. Може, в Україні таке ще є, але в Росії - фантастика", - написала в соцмережі Кравченко.
Також ми розповідали, в серіалі "Свати" з'явиться новий актор. На днями стало відомо, що крім сцен із молодими Іваном і Валентиною Будьків, яких зіграють Віктор Добронравов і Дар'я Рибак, а також директором сільського клубу Паличем (його роль виконає російський актор Михайло Трухін), чекають зйомки «дитячих сцен» з життя все тієї ж Валентини Будьків, яку зіграє юна українська актриса Марія Тарасова.
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