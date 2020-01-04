Регіна зараз з усією родиною відпочивала за кордоном і навіть встигла похвалитися новими досягненнями

Регіна Тодоренко, яка давно живе і будує кар'єру в Росії, здивувала шанувальників незвичайним архівних кадром

Відома українська телеведуча Регіна Тодоренко часто радує шанувальників то душевними зізнаннями на сторінці в Instagram, то спільними фотосесіями з чоловіком, російським музикантом, Владом Топаловим, а також поволі розкриває подробиці своїх нових проектів, демонструє фото сімейних буднів і показує всю свою сім'ю, пише Рoliteka.net.

Як відомо, Регіна зараз з усією родиною відпочивала за кордоном і навіть встигла похвалитися новими досягненнями.

Проте, на цей раз в Інстаграмі з'явилися кадри зірки, зроблені не зі своєю дитиною або чоловіком Владом Топаловим, а з іншим чоловіком. Регіна позувала з колегою, дивуючи своїм худим і струнким тілом.

«Поки @vladtopalovofficial працює в мск , Регіна відпочиває з @ptuxerman на Балі. Якщо ви ще не бачили новий випуск Антона про Балі , терміново #youtube ! ТЕРМІНОВО! Хоча ні, не дивіться! А то вам одразу захочеться купити квиток в одну сторону 🎫», – повідомляється на сторінці Тодоренко.

Користувачі мережі відразу ж взялися коментувати побачене фото:

«#Балі подивилася вчора, але от питання - чому ви так схожі?😅😅😅», «Ахахах думала він Ваш старший брат🤣❤», «Бачили ,дуже круто !по більше таких великих випусків б ( з новим роком», «Ви - красені! Обожнюю вас двох!», «Я вже тут», «Точно 😭❤️ випуски у нього реально класні❤️❤️❤️».

Також зірка розповіла, що помогаей їй завжди і скрізь встигати в роботі:

«Звідки береться ця божевільна любов? Зі мною @vladtopalovofficial в мить щось сталося, щось перемкнулося раптово. Як ніби з'явився новий сенс життя. Раніше я взагалі не розуміла тих божевільних матусь, які носяться зі своїми дітьми, як дурень з писаною торбою. Як впихнути😆 в таку життя дитини ??? АЛЕ!!!!!!!!

Проаналізувавши цей рік, помітила, що ми з Майклом разом відпрацювали близько 15 різних проектів, включаючи 2 сезону #ПЯТНИЦАсРЕГИНОЙ, #Мэйкаперы , #Регіна+1 та рекламні колаборація; і ще багато всегоооооо.

Я розсекретила цей код Да Вінчі і зрозуміла , що з дітьми жінка встигає набагато більше, ніж без них!», – раніше розповіла Регіна.

Нагадаємо, Тодоренко жорстко зганьбилася через невдалої реклами.

А ще Politeka писала, що Тодоренко показала, як розважається зі своїми солодощами на відпочинку.

Також Politeka повідомляла, що Тодоренко розплакалася після питань Ксенії Собчак.