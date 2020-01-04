Регина сейчас со всей семьей отдыхала за границей и даже успела похвастаться новыми достижениями

Регина Тодоренко, которая давно живет и строит карьеру в России, удивила поклонников необычным архивным кадром

Известная украинская телеведущая Регина Тодоренко часто радует поклонников то душевными признаниями на страничке в Instagram, то совместными фотосессиями с мужем, российским музыкантом Владом Топаловым, а также неспеша раскрывает подробности своих новых проектов, демонстрирует фото семейных будней и показывает всю свою семью, пишет Рoliteka.net.

Как известно, Регина сейчас со всей семьей отдыхала за границей и даже успела похвастаться новыми достижениями.

Однако, в этот раз в Инстаграме появились кадры звезды, сделанные не со своим ребенком или супругом Владом Топаловым, а с другим мужчиной. Регина позировала с коллегой, удивляя своим худым и стройным телом.

«Пока @vladtopalovofficial работает в мск , Регина отдыхает с @ptuxerman на Бали. Если вы ещё не видели новый выпуск Антона про Бали , срочно в #youtube ! СРОЧНО! Хотя нет, не смотрите! А то вам сразу захочется купить билет в одну сторону 🎫», – сообщается на странице Тодоренко.

Пользователи сети тут же принялись комментировать увиденное фото:

«#Бали посмотрела вчера, но вот вопрос- почему вы так похожи?😅😅😅», «Ахахах думала он Ваш старший брат🤣❤», «Видели ,очень круто !по больше таких больших выпусков бы ( с новым годом», «Вы - красавцы! Обожаю вас двоих!», «Я уже здесь», «Точно 😭❤️ выпуски у него реально классные❤️❤️❤️».

Также звезда рассказала, что помогаей ей всегда и везде успевать в работе:

«Откуда берётся эта сумасшедшая любовь? Со мной и @vladtopalovofficial в миг что-то произошло, что-то переключилось внезапно. Как будто появился новый смысл жизни. Раньше я вообще не понимала тех сумасшедших мамаш, которые носятся со своими детьми как дурень с писаной торбой. Как впихнуть😆 в такую жизнь ребёнка ??? НО!!!!!!!!

Проанализировав этот год, заметила, что мы с Майклом вместе отработали около 15 разных проектов, включая 2 сезона #ПЯТНИЦАсРЕГИНОЙ, #Мэйкаперы , #Регина+1 и рекламные коллаборация; и ещё много всегоооооо.

Я рассекретила этот код Да Винчи и поняла , что с детьми женщина успевает гораздо больше, чем без них!», – ранее рассказала Регина.

Напомним, Тодоренко жестко опозорилась из-за неудачной рекламы.

А еще Politeka писала, что Тодоренко показала, как развлекается со своими сладостями на отдыхе.

Также Politeka сообщала, что Тодоренко расплакалась после вопросов Ксении Собчак.