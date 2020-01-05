Відомий на весь світ композитор Ендрю Ллойд Веббер, якого любила слухати принцеса Діана, опублікував свої мемуари

Композитор поділився на сторінках спогадами про Її Високість. Зокрема, він розповів про випадок, коли Леді Ді з принцом Чарльзом після мюзиклу "Кішки" піднялися за лаштунки, щоб висловити йому своє захоплення, пишуть "Дні.ру".

Принц Чарльз похвалив артистів і висловив щире здивування, як у танцюристів виходить виконувати такі складні елементи. Роз'яснити йому відразу ж зголосилася Леді Ді.

"Вони це роблять приблизно ось так…", - з такими словами вона сіла на шпагат.

Ця подія залишила незгладимий слід у душі Веббера.

"Я побачив трохи більше, ніж прийнято бачити від королівських осіб", – згадав композитор.

Зазначимо, Веббер відомий своїми мюзиклами "Ісус Христос – суперзірка", "Привид Опери", "Кішки", "Евіта" та іншими творами.

Раніше ми повідомляли, у мережі активно обговорюють популярність герцогині Кембриджської Кейт Міддлтон. Дружина старшого сина Леді Ді Вільяма стала вигідною партією у всіх сенсах.

Кейт завжди справно виконує свої королівські обов'язки, і секрет цього криється в сімейному вихованні. Королівський експерт Інгрід Стюард заявив, що Єлизавета II була задоволена вибором свого онука Вільяма. На відміну від покійної принцеси Діани, Кейт - не тільки із знатної родини, але й з благополучної.

Кейт часто порівнюють з матір'ю її чоловіка - принцесою Діаною.

Діана відчувала в собі невпевненість, адже її так не підтримували рідні, як Міддлтон. Леді Ді все життя переслідували комплекси, вона вважала себе негідною титулу. Діана дуже переживала, коли читала про себе щось погане в пресі.

Також ми розповідали, Кейт Міддлтон і принц Вільям зворушили мережу різдвяною листівкою. В кадрі герцоги Кембриджські та їх троє дітей. Голова сімейства з однорічним Луї сидить на старому мотоциклі з коляскою, Кейт стоїть по праву руку від принца, а його старший 6-річний син Джордж - по ліву, 4-річна Шарлотта сидить у візку.

Нагадаємо, Маркл і Мідлтон виявилися "близнючками".

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