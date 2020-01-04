Жанна Фріске хотіла виконати роль няні Віки і навіть вже пройшла проби на роль, але за збігом обставин, ця роль дісталася Анастасії Заворотнюк

Про такий досить дивний збіг повідомляє replyua.
За даними видання, дізнавшись про це збіг, особливо злі особистості почали говорити, що саме даний факт біографії Заворотнюк зіграв в майбутньому злий жарт з її здоров'ям.

заворотнюк фриске

Річ у тому, що кілька років тому Жанна Фріске померла від раку головного мозку, а зараз і у Анастасії Заворотнюк діагностовано аналогічне захворювання, з якими вона веде боротьбу вже багато місяців.
Нагадаємо, актриса продовжує боротьбу з раком головного мозку, лікарі прогнозують, що вона проведе в лікарні ще кілька тижнів.

Анастасія Заворотнюк

Також ми повідомляли, про побиття Заворотнюк Жигуновим, що і призвело до їх розставання. Такою інформацією поділилася подруга Заворотнюк режисер Наталя Бондарчук. За її словами, період розриву відносин Насті з Сергієм був дуже болісним, адже нібито він її ображав.

Подібні заяви Жигунов різко спростував. Він побажав колегам зупинитися, оскільки вони можуть опинитися «в ганебному низки медійних фріків».

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Нагадаємо, чоловік хворої на рак Заворотнюк раптово покинув РФ.

Також Politeka писала, що Жигунов бив Заворотнюк: зірка "Моєї прекрасної няні" не стримався і видав усю правду.