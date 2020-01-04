Про такий досить дивний збіг повідомляє replyua.
Також ми повідомляли, про побиття Заворотнюк Жигуновим, що і призвело до їх розставання. Такою інформацією поділилася подруга Заворотнюк режисер Наталя Бондарчук. За її словами, період розриву відносин Насті з Сергієм був дуже болісним, адже нібито він її ображав.
Подібні заяви Жигунов різко спростував. Він побажав колегам зупинитися, оскільки вони можуть опинитися «в ганебному низки медійних фріків».
Популярні новини заразПоказати ще
Наташа Корольова і Тарзан приголомшили сімейним відео: "Синуля весь у батька"
З'явилися кадри щасливої Заворотнюк з коханцем під новорічною ялинкою: "Гарненька така..."
Чоловік Корольової без сорому показав, що заважає йому носити шорти: позаздрить будь-який чоловік
Ротару оскандалилася після промови Путіна, обуренню немає меж: "Це була умова..."
Нагадаємо, чоловік хворої на рак Заворотнюк раптово покинув РФ.
Як повідомляла Politeka, рак у Заворотнюк: спливли деталі скандального роману із зоряним коханцем, "піднімав руку і...".
Також Politeka писала, що Жигунов бив Заворотнюк: зірка "Моєї прекрасної няні" не стримався і видав усю правду.