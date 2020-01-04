Жанна Фріске хотіла виконати роль няні Віки і навіть вже пройшла проби на роль, але за збігом обставин, ця роль дісталася Анастасії Заворотнюк



Про такий досить дивний збіг повідомляє Про такий досить дивний збіг повідомляє replyua.

За даними видання, дізнавшись про це збіг, особливо злі особистості почали говорити, що саме даний факт біографії Заворотнюк зіграв в майбутньому злий жарт з її здоров'ям.

Річ у тому, що кілька років тому Жанна Фріске померла від раку головного мозку, а зараз і у Анастасії Заворотнюк діагностовано аналогічне захворювання, з якими вона веде боротьбу вже багато місяців.

Нагадаємо, актриса продовжує боротьбу з раком головного мозку, лікарі прогнозують, що вона проведе в лікарні ще кілька тижнів.