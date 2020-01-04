29-річна українська телеведуча Елена-Крістіна Лебідь, кохана екс-віце-прем'єра Павла Розенка, порадувала шанувальників щасливим фото з коханим на відпочинку

Як пише Politeka.net, Лебідь поділилася у своєму мікроблозі в Instagram свіжим знімком з відпочинку. Вони разом з Павлом Розенком вирушили до океану.

На новому фото Олена-Христина прилягла на груди коханого, він же до неї нахилився і ніжно обійняв за руки.

Можна припускати, що знімок був зроблений після сніданку на терасі. Розенко сидить за столиком в одній футболці і джинсах, Лебідь ж одягнена більше: на ній джинси, футболка, а на плечі накинута джинсова куртка.

«Січневий ранок без фільтрів. Зараз підемо купатися в океанічний сніг😁🌊☀️🏖», – хвалиться телеведуча в соцмережі.

На фото зірки соцмережі виглядають по-справжньому щасливими і відпочилими.

В коментарях шанувальники оцінили фото по достоїнству і написали багато компліментів улюбленою телеведучою програми «Аферисти в мережах».

«Красиві», «Коли новий сезон "Аферисти в мережах"?», «Як здорово», «Христина, приємного вам відпочинку і щасливого 2020 року!!! Скажіть, пож-та, "Аферисти в мережах" якщо і будуть нові серії, то вони будуть, як і в тому 2019 р. українською мовою? Спасибі», «Щастя вам, любові і розуміння 😘❤️🔥», «Як красиво😍», «Які ж ви МИЛАШКИ😊❤))», «Щастя вам», – пишуть в соцмережі.

Зазначимо, що місце відпочинку телеведучої і екс-віце-прем'єра залишається невідомим. Фолловери досі залишаються в невіданні місцезнаходження улюблениці телеефира: «Гарного відпочинку! а де відпочиваєте, якщо не секрет?».

Також відзначимо, що фото зібрала 2 тисячі відміток «мені подобається» майже за одну годину.

Нагадаємо, що раніше Лебідь показала фото в купальнику. На ньому вона схопилася рукою за поперечину тіньового навісу і повисла. На ній купальник чорного кольору з обробкою світлого відтінку. В очі відразу впадає сильна худоба відомої українки. Талія здається настільки тонкою, що її можна обхопити пальцями.

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