Популярна британський актор і телеведучий Дерек Акора помер після того, як пробув у комі

Як повідомляє Politeka, про це розповіла його дружина Гвен в Facebook.

"Прощай, моя любов! Я буду сумувати за тобою вічно! Я з сумом змушена повідомити, що мій коханий чоловік Дерек помер після дуже короткої хвороби. Величезне спасибі всім, хто підтримував мене - я завжди буду вам вдячна",- йдеться в повідомленні.

Останні пару днів Дерек Акора провів у комі.

Уточнимо, що чоловік був популярний завдяки телесеріалу про паранормальні явища Most Haunted. Крім того, у Дерека також був власний проект "Міста-примари Дерека Акоры".

Як соощбалось раніше, знаменита американська рэперша Лексія Алиджай померла 1 січня. Про це у соцмережах повідомила її двоюрідна сестра Рейза Кларк.

«Пішла справжня легенда. Якщо ви знали або чули її музику, то вас почне морозити. Я так спустошена зараз, щоб щось сказати. Моя прекрасна сестра, з таким великим талантом і душею. Тебе не стало занадто рано», - написала вона.

Рідні та близькі дівчини публікують пости з її фотографіями і співчуттями. Причина смерті виконавиці поки не розкривається. При цьому ще за день до трагедії Лексія активно спілкувалася в соціальних мережах і вела себе як ні в чому не бувало.

Алексіс Алиджай Лінч виступала під псевдонімом Лексія Алиджай. Вона придбала популярність своїми каверами на такі пісні, як Girls love Beyonce Дрейка, Exchange Брайсона Тіллера. Виконавиця випустила перший власний альбом в 2017 році.

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