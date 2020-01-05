Потап і Настя Каменських вирушили на відпочинок в теплі країни

Репер опублікував фото з коханою в Instagram.

Потап позує в капелюсі і футболці з яскравим принтом. На шиї у нього можна побачити намисто-чотки. Кокетлива Настя доклала до волосся велику квітку і притиснулася ближче до чоловіка. На ній – чорний атласний халат з мереживними вставками.

"Ідеальні дні почалися", - підписав Потап знімок.

У коментарях користувачі мережі захоплюються парою і бажають їм гарного відпочинку.

«Які ж ви класні😍🔥 Хорошого та продуктивного вам відпочинку», «Ви класна пара, просто вогонь», «Пара номер один», - пишуть передплатники Потапа.

Зазначимо, репер не назвав місця їхнього відпочинку, ніж підігрів цікавість фоловерів. У мережі висловлюються припущення, що це Мексика або Сейшельські острови.

Як відомо, Настя Каменських активно веде свою сторінку в Instagram, ділиться фотографіями та відео зі свого повсякденного життя. Останнім часом вона почала вести та іншу соцмережу, а саме, почала робити відео для TikTokt.

Так, вона зробила веселе відео, на якому показала свій рожевий валізу, віконце літака, Потапа, який завдав тканинну маску на обличчя під час польоту (щоб особа на висоті не обезвожилось), готель, куди вони прибули, шведський стіл з фруктами. Після чого Настя поділилася жаркими кадрами прямо з басейну в тоненькому бікіні чорного кольору.

Кожен кадр зірка прощелкивала пальцями для динаміки. В цілому, відео вийшло незвичайним і позитивним. Вона опублікувала це відео у розділі сториз в instagram, де прикріпила до нього активне посилання.

«Нехай подорож почнеться ✈️☀🌴», – вона підписала відео в мережі.

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