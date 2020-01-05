Потап и Настя Каменских отправились на отдых в теплые страны

Рэпер опубликовал фото с возлюбленной в Instagram.

Потап позирует в шляпе и футболке с ярким принтом. На шее у него можно увидеть бусы-четки. Кокетливая Настя приложила к волосам крупный цветок и поближе прижалась к мужу. На ней – черный атласный халат с кружевными вставками.

"Идеальные деньки начались", - подписал Потап снимок.

В комментариях пользователи сети восхищаются парой и желают им хорошего отдыха.

«Какие же вы классные😍🔥 Хорошего и продуктивного вам отдыха», «Вы классная пара, просто огонь», «Пара номер один», - пишут подписчики Потапа.

Отметим, рэпер не назвал места ихнего отдыха, чем подогрел любопытство фолловеров. В сети высказываются предположения, что это Мексика или Сейшельские острова.

Как известно, Настя Каменских активно ведет свою страницу в Instagram, делится фотографиями и видео со своей повседневной жизни. Последнее время она начала вести и другую соцсеть, а именно, начала делать видео для TikTokt.

Так, она сделала забавное видео, на котором показала свой розовый чемодан, окошко самолета, Потапа, который нанес тканевую маску на лицо во время полета (чтобы лицо на высоте не обезвожилось), отель, куда они прибыли, шведский стол с фруктами. После чего Настя поделилась жаркими кадрами прямо из бассейна в тоненьком бикини черного цвета.

Каждый кадр звезда прощелкивала пальцами для динамики. В целом, видео получилось необычным и позитивным. Она опубликовала это видео в разделе сториз в инстаграм, где прикрепила к нему активную ссылку.

«Пусть путешествие начнется ✈️☀🌴», – подписала она видео в сети.

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