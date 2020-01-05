Як стало відомо, у Софії Ротару, були несподівані таємні відносини

У ЗМІ з'явилася інформація, що народна артистка зустрічалася з кримінальним авторитетом СРСР.

Повідомляється, що таємна зв'язок між Ротару і кримінальним авторитетом Алимжаном Тохтахуновым, відомим як "Тайванчик" або "Алік" зародилася ще у 1972 році. Коли артистка познайомилася з Тайванчиком він вже був відомий в СРСР.

Представники ЗМІ дізналися, що бізнесмен часто заходив в гримерку з букетом червоних троянд. Кримінальний авторитет намагався будь-якими способами завоювати серце артистки. Для їх побачення, він навіть замовив найдорожчий ресторан в Москві - заклад було закрито на два дні. Софія Михайлівна могла запрошувати в ресторан свій музичний колектив. На думку багатьох знайомих Софії і Тохтахунова, для чоловіка співачка була "любов'ю всього його життя".

Відзначається, що перший рік після знайомства Ротатру не відмовляла Тайвачику в тісному спілкуванні. Тоді навіть ходили чутки, що між ними роман. Однак, свою любовну вони не афішували. Тохтахунов вважав Ротару справжнім втіленням божества, він просто не схилявся тільки перед нею як жінкою, але і перед її талантом, унікальним голосом.

Як повідомив знайомий Тавайнчика, музикант Александер Левшин, кримінальний авторитет був небайдужий до Софії Михайлівні, закоханий у неї, але на жаль, артистка таких же взаємних почуттів не відчувала.

Нагадаємо, раніше продюсер групи "На-На" Барі Алібасов зізнався, що у них з Ротару колись були настільки теплі стосунки, що вони збиралися одружитися. Про нову весілля співачки шоумен розповів в інтерв'ю РІА ФАН: "Ми хотіли з нею одружитися, навіть готувалися в ЗАГС піти, але не сталося…" Виною тому стали його затяжні гастролі. Виявляється, Алібасов зробив пропозицію Ротару і поїхав.

"Ми їхали на дев'ять місяців на гастролі з групою "На-На". Ми об'їздили всю планету! Починали з Південно-Сахалінська, а потім і від Аляски до Лондона, від Австралії до Эгвекинота. Знаєте, де це? Це самі північні поселення на планеті Земля. Далі – нікого, тільки білі ведмеді", – повідомив Алібасов.

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