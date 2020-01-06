Російська балерина Анастасія Волочкова продовжує публікувати фото з відпочинку в Таїланді

Вже кілька днів артистка проводить час за кордоном, роблячи нові публікації в Instagram, пише Рoliteka.net.

На одних з останніх фотографій Анастасія постала в купальнику - "трикутниками", який став своєрідною "фішкою".

Анастасія похвалилася пишними грудьми, позуя на тлі басейну з блакитною водою. Образ зірки завершували темні окуляри і шльопанці зі штучними квітами. Настя дивилася в камеру і посміхалася.

На другому фото балерина вже з'явилася в короткій пляжній сукні зі своєї знайомою.

В пості Анастасія розповіла, що її подруга їде, а сама балерина селиться в її Віп-віллі. Як зазначає зірка, нове місце - закрите від сторонніх очей.

"Проводжаючи Оленку @studio_lenina555 з Таїланду, я переїхала на нову Віп-віллу в закритому райському місці. 🌴🙏Himmaphan Resort 👍 Кожен день в Таї дарує мені неймовірні пригоди!🙏🌴", - написано в пості Волочкова.

Лише за 20 хвилин пост балерини зібрав понад 2000 лайків та багато коментарів.

"Настю! Треба терміново вийняти силікон з грудей , а то бризне як у Лєри ! 😉 👌", "Настя ну і ц***ки у тебе жахливі, вуха спанієля, такі купальники дітям одягають у яких ще немає ц***чок!", "У монастир до буддистів переїжджай.Черницею будеш блудится багато", "Скільки понтів.."закрите райське місце"..звичайний бутиковий готель..не лестите собі.. Так..достатнього хорошого рівня..не більше того..багато хто може собі дозволити..", "Шикаааааарноооо😍👍❤️", "А ти доросла тітка😂😂😂", "Неймовірні пригоди😁😁😁😁😁😁😁😁😁в голові вашої вони відбуваються???? Забавна яка Настуся😁😁😁😁😁😁😁😁😁тільки ви так можете народ смішити", "Ви без дочки відпочиваєте?", "Треба терміново щось робити з волоссям. Змінити колір соломи на більш гідний, прибрати ці гульки, а також поправитися треба", "приємного Вам відпочинку 🌺🌺🌺🌺🌺", "Казка, гарного відпочинку!", "Дуже красиво💯", "Що-то "вілли" зовсім не ті! Кругом дурилово!", - написали користувачі мережі.

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