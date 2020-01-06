Российская балерина Анастасия Волочкова продолжает публиковать фото с отдыха в Таиланде

Уже несколько дней артистка проводит время за границей, делая новые публикации в Инстаграм, пишет Рoliteka.net.

На одних из последних фотографий Анастасия предстала в купальнике - "треугольниками", который стал уже своеобразной "фишкой".

Анастасия похвасталась пышной грудью, позируя на фоне бассейна с голубой водой. Образ звезды завершали темные очки и шлепанцы с искусственными цветами. Настя смотрела в камеру и улыбалась.

На втором фото балерина уже предстала в коротком пляжном платье со своей знакомой.

В посте Анастасия рассказала, что ее подруга уезжает, а сама балерина селится в ее Вип-вилле. Как отмечает звезда, новое место - закрыто от посторонних глаз.

"Провожая Леночку @studio_lenina555 из Таиланда, я переехала на новую Вип-виллу в закрытом райском месте. 🌴🙏Himmaphan Resort 👍 Каждый день в Тае дарит мне невероятные приключения!🙏🌴", - написано в посте Волочковой.

Только за 20 минут пост балерины собрал более 2000 лайков и много комментариев.

"Настя ! Надо срочно вынуть силикон из груди , а то брызнет как у Леры ! 😉 👌", "Настя ну и с***ки у тебя ужасные, уши спаниеля, такие купальники детям надевают у которых ещё нет с***чек!", "В монастырь к буддистам переезжай.Монахиней будешь блудится много", "Сколько понтов.."закрытое райское место"..обычный бутиковый отель..не льстите себе.. Да..достаточного хорошего уровня..не более того..многие могут себе позволить..", "Шикаааааарноооо😍👍❤️", "А ты тетка взрослая😂😂😂", "Невероятные приключения😁😁😁😁😁😁😁😁😁в голове они вашей происходят???? Забавная какая Настенька😁😁😁😁😁😁😁😁😁только вы так можете народ смешить", "Вы без дочери отдыхаете?", "Надо срочно что то делать с волосами. Поменять цвет соломы на более достойный, убрать эти гульки, а также поправиться надо", "Отличного Вам отдыха 🌺🌺🌺🌺🌺", "Сказка, хорошего отдыха!", "Очень красиво💯", "Что-то "виллы" совсем не те! Кругом дурилово!", - написали пользователи сети.

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